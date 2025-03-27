"Це в нас сімейна традиція": Зібров про те, до якої економії привчив доньку і яку рису любить в ній найбільше

Співак Павло Зібров, який вважає себе заможною людиною, тим не менш, вважає дуже важливим бути економним. Заощадливе ставлення, зокрема, до води та електроенергії - традиція його родини.

Про це 67-річний Павло Миколайович розказав "Новому каналу".

"З дитинства навчав доньку простого: наприклад, вимикати світло, щоб не витрачати електроенергію зайвий раз. Це в нас сімейна традиція (усміхається). Завжди закликаю, щоб економили світло та вимикали його, коли виходили з кімнати", - поділився артист.

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Павло Зібров закликає економити воду і світло

"Так само з водою: раджу всім перекривати кран, коли намилюєшся в душі, а потім вже вмикати для змивання. Не треба ж, щоб дарма лилося. Я виріс у селі, ще тоді ми приносили воду з криниці в хату. Оскільки це важко, потрібно було бережливо використовувати, щоб не так швидко закінчувались запаси. Мама привчила мене до економії, а вже я прищепив це доньці. А ще екологічно як класно!", - зазначив Зібров, котрий обожнює поратися на своїй присадибній ділянці.

28-річна дочка Павла Миколайовича Діана, крім заощадливості, має й інші риси, які дуже до вподоби її зірковому татові та роботодавцю.

Народний артист із дружиною Мариною та дочкою Діаною. Нещодавно Зібров розказував, де живе і чим займається його син від попереднього шлюбу

"Мені подобається спостерігати, як вона розвивається. Протягом п'яти років завжди поруч зі мною: і на зйомках кліпів чи шоу, в яких я беру участь, і на виступах. Це моя перша помічниця! Взагалі в Діани п'ять спеціальностей, зокрема вона працює моєю концертною директоркою і прессекретаркою. Хоча отримує одну зарплату. Але хорошу!". - запевнив Зібров.

"Донька дуже відповідальна й настирлива. Якщо вона щось намітила, то обов'язково доведе до розуму та завершить. Діана точно не покине якусь справу на півдорозі. Оцю рису люблю в ній найбільше", - зізнався він.

Нагадаємо, Діана Зіброва вже кілька років як заручена, але вони з нареченим, Андрієм Іщенком не хочуть грати весілля до завершення повномасштабної війни.

Як відомо, в майбутньому зятеві Павло Зібров бачить лише один недолік.

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