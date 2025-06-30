"Рости, пливи, плодися!": Зібров ефектно показав, хто тепер житиме в його ставку. Відео
Співак Павло Зібров, який полюбляє посидіти з вудкою біля свого ставка, похвалився у Instagram його новими мешканцями.
Під наглядом своєї незмінної помічниці, вівчарки Габі народний артист особисто зайнявся зарибленням водойми. Павло Миколайович обрав африканських сомів.
"Рости, пливи, плодися!", - наказав він рибам.
Нагадаємо, присадибне господарство забезпечує родину Зібрових фруктами та овочами, а ще співак жене самогон. Як відомо, робота на городі заміняє Павлу Миколайовичу заняття спортом.
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