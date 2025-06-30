"Рости, пливи, плодися!": Зібров ефектно показав, хто тепер житиме в його ставку. Відео

Співак Павло Зібров, який полюбляє посидіти з вудкою біля свого ставка, похвалився у Instagram його новими мешканцями.

Під наглядом своєї незмінної помічниці, вівчарки Габі народний артист особисто зайнявся зарибленням водойми. Павло Миколайович обрав африканських сомів.

Зібров у іменному прикиді показав, як зариблює ставочок

"Рости, пливи, плодися!", - наказав він рибам.

В артиста тепер житимуть африканські соми

Артист влаштував для риб справжнє театральне дійство

Нагадаємо, присадибне господарство забезпечує родину Зібрових фруктами та овочами, а ще співак жене самогон. Як відомо, робота на городі заміняє Павлу Миколайовичу заняття спортом.



