"Для мене немає поганих людей": Зібров про любов та цікавість до життя і чого він навчається у молоді

Співак Павло Зібров зізнався, що в нього ніколи не буває поганого настрою, а всіх людей він вважає хорошими.

Про своє ставлення до життя, а ще про жагу до навчання 67-річний народний артист розповів у інтерв'ю "Радіо Накипіло".

"Я люблю шуткувати. У мене немає поганого настрою, чесно… Для мене немає поганих людей - для мене всі люди добрі. З усіма я знаходжу спільну мову через жарт, анекдот. Крім нинішніх ворогів, ясна річ", - зазначив Павло Миколайович.

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"Я навіть можу бути меншим. Як говорить моя мама, якщо ти хочеш уладнати якесь питання, не йди в лоб, не сперечайся, будь меншим. Тобто поступився, жар спав - і все, і нормальні взаємини з людиною, старшою чи молодшою", - поділився він власним лайфхаком.

Павло Зібров вважає всіх людей добрими

Зі слів Зіброва, він - комунікабельна людина й легко йде на контакт.

"Я люблю людей. Бачу, що мої пісні подобаються багатьом — від малого до старого. Коли вони дивляться такими очима, це наповнює усе моє єство любов’ю, радістю, добром і теплом. Тому я такий. Я не можу бути злим чи поганим, тому що я відчуваю любов слухача та глядача. Я дуже вдячний їм, що вони є в мене. Я віддаватиму сторицею та співатиму їм, наповнюватиму їх на своїх концертах, гастролях, зустрічах, у селфі — де тільки попросять, де тільки побачать мене: у маркетах чи на вулиці", - запевнив співак.

Артистові зокрема подобається спілкуватися з молоддю та вчитися в неї.

"Я міг би сидіти в зручному кріслі, курити бамбук і розповідати, який я народний-пренародний, скільки в мене нагород і грамот, як мене шанують, але це дурня. Поки я живу на білому світі, треба вчитися. Я дуже багато вчуся у молоді. Викладаю у Київському національному університеті культури й мистецтв, де є завідувачем катедри естрадного співу. Учуся у (доньки) Діанки, тому що вона профі. Це тепер шоу-бізнес, а не естрада. Навчаюся і не соромлюся запитувати. Подивіться, яке обладнання, які студії звукозапису, які звуки, ритми й напрями нині є. Ну, це ж цікаво", - зазначив Зібров.

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Як розповів співак, йому цікаво робити те, чим він не займався раніше.

"Коли я зробив реп, через два-три дні про мене дізналося багато студентів і школярів. "Дядьку Павле, привіт! Ви - наш". Тобто потрібно не спати. Я мало сплю нині. Ну, можливо, через вік… Мені вдосталь 6 годин. І мені потрібно чимось займатися. Тому мені цікаво. Мені цікаво жити. Розумію, що життя дається один раз. Треба прожити його на всі сто, а може, і на сто двадцять відсотків. Потрібно цікавитися, жити на повну", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Зібров повідомив про збільшення своєї пенсії. А ще артист розповідав, що є основою його міцних стосунків із дружиною Мариною, з якою вони у шлюбі вже три десятиліття. ТаблоID також писав про те, де зараз перебувають і як виглядають інші зірки української естради 70-90-их років.