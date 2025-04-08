"На бензин вистачає": Зібров повідомив, що йому підняли пенсію, та похвалився самогонним апаратом за тисячу доларів

Співак Павло Зібров, який торік розказував, що розмір його пенсії становить 7500 гривень, похвалився, що сума ця дещо збільшилася.

На що він її витрачає, чому на повсякденне життя йому вже не треба багато коштів і чому його дружина Марина вже не з'являється з ним на парадних хідниках, 67-річний народний артист пояснив "Люкс ФМ".

Так, зі слів Павла Миколайовича, значну частину продуктів харчування для його родини забезпечує власне господарство.

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"Оскільки я живу в селі - я сільський хлопець з Вінницької області, Немирівського району, село Червоне - у мене все своє: самогонний апарат шикарний, за тисячу доларів я його придбав, там подвійний перегон, потрійний перегон, все що завгодно... В мене садок найбільший у шоубізнесі - 60 дерев фруктових, кущі смородини, порічки, все це є. В мене ставочок, де є риба вся, починаючи від карпа, сома, щуки. Горіхи в мене ростуть. Городик невеличкий, де є капуста, картопля, все... Скільки мені потрібно? Хлібопічка в мене теж удома є. Консервація в мене вся вдома в погребі", - похвалився він.

Павло Миколайович обожнює особисто поратися в садку та на городі

"От на бензин - мені потрібно. На бензин мені вистачає пенсії. Пенсію мені вже підняли: 8400 грн. Два рази бак заправити, дизель", - зазначив співак.

Зібров не став заперечувати, що йому також потрібні гроші на концертні костюми, ін'єкції краси тощо. Але наголосив, що загалом витрат у нього небагато.

"Я вже накопичив будинок, дачу, машину, все, що є в квартирі. Вже все є!", - сказав артист.

Як пояснив Павло Миколайович, замість дружини Марини його зараз зазвичай супроводжує на публіці "молода поросль", дочка Діана, бо вона - "енерджайзер".

Марина - друга дружина Павла Зіброва, "капітан його душі"

"Марина Володимирівна – вона поволі пішла, вона красива жінка, їй не можна метушнею займатися, а з Діанкою ми – шурх-шурх-шурх-шурх", - поділився Зібров.

"Ми з Мариною 32 роки живемо, скільки в нас було червоних доріжок, де ми тільки не були. Тому - дорогу молодим, мені дуже приємно з Діаною ходити на червоні доріжки, її всі знають, шоубізнес знає, обнімаються-цілуються, навіть більше, ніж з Павлом Зібровим. Хай трішечки і до Діани слава приде. Марина вже у славі накупалася, вона вже трошки відпочиває", - додав він.

Нагадаємо, не так давно Павло Зібров розкрив секрет міцності їхніх із дружиною стосунків. Торік артист випустив романтичний кліп, куди увійшли архівні кадри з їхнього з Мариною повторного весілля.