"Ти - легенда": дружина та донька Зіброва щемко привітали його з 68-річчям

Фото з Instagram Павла Зіброва

Народний артист України Павло Зібров 21 червня святкує день народження. Співаку цьогоріч виповнилося 68 років.

З нагоди свята кохана дружина зірки Марина та їхня дочка Діана щемко привітали його.

"Коханий, вітаю! Зустрінемо Перемогу разом здорові і щасливі! Дай Боже тобі ще довго дарувати щасливі хвилини нам з Діанкою та всім шанувальникам, які люблять тебе щиро! Кохаю і люблю, поважаю і пишаюсь! Не кожній жінці так пощастило в житті! Дякую Богові за кожну мить проведену разом! З днем народження", - написала Марина.

Зібров показав, як привітали його з днем народження дружина та донька

А от 28-річна дочка Павла поділилася фото з ним.

"Мені дуже пощастило в житті з такою прекрасною люблячою родиною! У мене є величезний приклад справжнього чоловіка, найкращого батька - сильного, але водночас ніжного, відповідального, реалізованого в усіх сферах життя, який не боїться нового, але завжди з повагою ставиться до минулого, який вірний своєму вибору та поглядам, не зраджує принципи, якщо любить, то назавжди і безумовно, якщо дружить, то по справжньому, який поважає себе та своїх близьких, який прислухається до своїх улюблених жінок і зробить заради нас все на світі", - написала Діана.

Діана показала архівні фото зі своїм татком

Донька побажала батьку залишатися вірним собі та миру.

"Ти людяний, веселий, мудрий, порядний, добрий, відкритий, співчутливий до чужого болю, безумовно талановитий! | я хочу, щоб з кожним роком ти залишався вірним собі, щоб на душі, в серці та країні був спокій та мир, щоб пісні народжувались веселі та дзвінки, щоб здоровʼя вистачало на всі мої шалені ідеї і твій божевільний графік, а ми - твоя родина завжди були поруч тим рупором вперед", - додала вона.

Діана подякувала батьку за можливість реалізуватися у житті

Також вона написала, що дуже любить свого батька і вдячна йому за все. Разом з тим, Діана анонсувала осінній тур Зіброва з нагоди 40-ї річниці на сцені.

"Я вдячна тобі за все! За мою реалізацію, підтримку та віру, за безумовну довіру в усіх питаннях. Ти знаєш, що ми команда і навіть якщо бувають моменти з якими ми можемо бути не згодні я все одно буду робити свою роботу, бо я тебе люблю. В цьому році багато вдалих і крутих проєктів, якими я пишаюсь, а вже на осінь готуємось до ювілейного туру твого творчого шляху - 40 років на сцені, це буде вогонь. Ти - легенда", - підсумувала вона.

Скріншот з Instagram Павла Зіброва

Нагадаємо, якось Павло Зібров розповів про любов до життя та поділився, чого він навчається у молоді.

Також він розповідав, як навчив доньку заощаджувати та які риси в ній найбільше цінує.