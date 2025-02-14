52-річна Пелтроу в образі диво-жінки похизувалася довжелезними ногами. Фото

Американська актриса Гвінет Пелтроу, яка за свою кар'єру отримала безліч нагород, повернулась до кіно і вперше за багато років знялась у головній ролі в майбутній спортивній драмі "Marty Supreme".

З цієї нагоди журнал Vanity Fair запросив зірку до власного списку "VF’s Power and Glamour". Сюди увійшли різні діячі культури, серед яких актори та митці. Їх було відзначено за "штовхання Голлівуду вперед в темні й світлі часи".

Для цієї події 52-річна Гвінет зробила ефектне фото. У кадрі вона постала в рельєфному боді та високих підборах. Для локації було обрано темний офіс, а серед яскравих деталей — червоне світло, що виділяє Пелтроу на фоні похмурої кімнати.

Знаменитість заворожила своїми довгими ногами Фото Norman Jean Roy

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Акторка із впевненим виразом обличчя нагадала диво-жінку. У неї навіть були відповідні прикраси на зап'ястках, що нагадували популярну героїню коміксів.

Гвінет далеко не вперше з'являється у глянцевих журналах. Минулої весни вона позувала для Cultured в короткій сукні з великим декольте. Також вона полюбляє і світські заходи. Для них вона обирає елегантні образи, додаючи трохи спокусливих деталей. Постати оголеною акторка теж не боїться.

Щодо особистого життя Пелтроу, вона вже 6 років у шлюбі з продюсером Бредом Фолчаком. Восени пара на честь річниці показала свої розваги на воді.

Від попереднього чоловіка, музиканта Кріса Мартіна Гвінет має 20-річну доньку Еппл та 18-річного сина Мозеса.