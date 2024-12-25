Гола Періс Хілтон прикрилася великим бантом і уявила себе різдвяним подарунком. Фото
Американська світська левиця Періс Хілтон на честь Різдва епатувала незвичним фотопривітанням.
43-річна зіркова блондинка посвітила струнким тілом у спідньому і наробила провокаційних фото з величезним червоним бантом, яким прикрила голе тіло.
"My presence is a present (моя присутність - подарунок - ред.)", - написала самовпевнена Хілтон.
Нагадаємо, Хілтон виховує двох дітей, народжених сурогатними матерями: сина Фенікса та доньку Лондон.
Незважаючи на материнство, епатажна Періс не припиняє дивувати свою аудиторію. У вересні, наприклад, вона позувала біля авто, прикривши груди морозивом.
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