43-річна Періс Хілтон зізналася, чи робила ін'єкції краси, та розказала про домашній спа-центр

Фото з Instagram Періс Хілтон

43-річна американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон чесно зізналася, чи робила собі ін'єкції краси та інші процедури, аби мати молодий вигляд.

Про це вона розповіла в "Зак Санг шоу".

Періс запевнила, що їй вдалося зберегти красу без косметичних процедур.

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"Я пишаюсь тим, що я вся натуральна. Я трималася подалі від сонця і ніколи не робила ботокс, ін'єкцій, не робила операцій, нічого", - сказала вона.

Хілтон зазначила, що хитрощів догляду за шкірою її навчила мати ще в дитинстві.

"Моя мати сказала мені, ще коли мені було 8 років: "Періс, тримайся подалі від сонця". Тоді вона навчила мене дивовижній 10-ти етапній процедурі з догляду за шкірою. Тож я роблю це буквально з 8 років", - додала вона.

Доглядати за шкірою Періс навчила її мама Фото з Instagram Періс Хілтон

Для того, аби підтримувати розпорядок догляду за собою, Періс навіть облаштувала у своєму будинку спа-центр.

"Там є найбезпечніші світлодіодні ліхтарі, гідрафаціальні машини (косметичний апарат для догляду за шкірою, - ред), гіпербарична камера (пристрій, у якому пацієнти лікарень дихають чистим киснем під підвищеним тиском), кріотерапія. По суті, це справжній спа-центр", - сказала вона.

Ведучий шоу пожартував, що Хілтон збирається "жити вічно", на що вона відповіла "такий план" і додала, що її чоловік, Картер Реум сміється:

"Назавжди - це недостатньо довго, тому вдома потрібен спа-центр".

Нагадаємо, у Періс Хілтон та її чоловіка є двоє маленьких дітей, яких виносила сурогатна мати: майже 2-річний син Фенікс та 1-річна донька Лондон.

Періс розповідала, що не наважувалася самостійно виносити дітей через тяжкий досвід сексуального насильства, який пережила в юності.