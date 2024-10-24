Вагітна принцеса Беатріс та племінниці леді Ді засвітилися на коктейльному івенті сестри Періс Хілтон. Фото

Принцеса Беатріс Фото Getty Images

Американська світська левиця, підприємиця і модельєрка Нікі Хілтон Ротшильд, сестра Періс Хілтон, та австралійська модельєрка Ребекка Валланс днями влаштували у Лондоні коктейльну вечірку з нагоди виходу своєї спільної колекції.

На івент до них завітали, зокрема, непересічні модниці: Її Високість принцеса Беатріс та племінниці покійної принцеси Діани, відомі світські левиці й моделі - леді Кітті, Елайза та Амелія Спенсери.

Амелія Спенсер, Нікі Хілтон Ротшильд та Елайза Спенсер Фото Getty Images

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Чи комунікували кузини принців Вільяма і Гаррі з їхньою двоюрідною сестрою з боку батька, невідомо. Принаймні, спільних фотографій із вечора в них нема. Цікаво, що невдовзі вони зустрілися ще й на вечері Estée Lauder і Harrods.

А це сестри Спенсер (Кітті посередині) на другій вечірці Фото Getty Images

Як пише Page Six, 36-річна Беатріс, котра чекає на другу дитину, надягла сукню від Rebecca Vallance, яка коштує 920 доларів. На принцесі Йоркській також були туфельки Roger Vivier за майже 2 тисячі доларів.

Принцеса Беатріс Йоркська - донька скандального принца Ендрю і герцогині Сари Фергюсон Фото Getty Іmages

Нагадаємо, 33-річна Кітті та 32-річні близнючки Елайза і Амелія - дочки молодшого брата леді Ді, Чарльза Спенсера. Як відомо, Діанині сестри, леді Сара і леді Джейн підтримують близькі стосунки з племінниками. До речі, одна з них свого часу зустрічалася з принцом (а нині королем) Чарльзом.