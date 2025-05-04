"Тіло просто виключає тебе": Дімопулос припустила, через що захворіла й опинилася у лікарні

Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно приїхала до Києва та опинилася в лікарні, пояснила, чому раптово захворіла.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я не була у своєму рідному місті цілий рік. Повернулася і вперше за багато років опинилася у лікарні. І це все через внутрішнє. Коли надто довго тримаєш все у собі - тіло у якийсь момент просто виключає тебе. Воно не зраджує, воно захищає від тебе самої", - написала Дімопулос.

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Санта переконана, що захворіла через те, що змушувала себе багато чого стримувати та робити Фото Тетяни Кудряшової

Вона зазначила, що звикла у всьому справлятися самостійно й бути сама собі опорою.

"Але сила - це не про напругу. Сила - це про чесність з собою. Про те, щоби не тягнути, якщо вже не можеш. Про те, щоби вибрати себе. Іноді більш цілюще не біг вперед, а пауза. Не героїзм, а м'якість. Не досягнення, а повернення до себе", - додала Санта.

Дімопулос, що нарешті може все відпустити.

"Сьогодні я відпускаю. Все, що більше не моє. Все, що просить бути закінченим. І те, що більше не відгукується. І в цій вразливості, в цій тиші - я знову повертаюсь до себе", - підсумувала блогерка.

Як відомо, Санта Дімопулос віднедавна стала лайф-коучом та навіть проводить ретрити.

До речі, Санта дбає про своє тіло - регулярно тренується у спортзалі та ходить у кріокамеру.