Дімопулос з 5-річною донькою попозували в купальниках на пляжі в Італії
Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос показалася на пляжі зі своєю 5-річною донькою Софією.
У своєму Instagram мама запостила фото, де покрасувалася підсушеним тілом в купальнику.
Судячи з геомітки на фото, Дімопулос з Софією відпочивають в Італії.
Нагадаємо, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком колишня співачка розійшлася торік після 11 років шлюбу. Санта також має сина Даніеля від екса Андрія Джеджули.
Як відомо, Дімопулос з тих, хто не приховує, що омолоджує обличчя за допомогою ін'єкцій.
Раніше вона показувала, в які ділянки обличчя і тіла коле ботокс і пояснила, чому.
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