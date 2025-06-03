Дімопулос з 5-річною донькою попозували в купальниках на пляжі в Італії

Марія Мельник - 3 червня, 16:30

Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос показалася на пляжі зі своєю 5-річною донькою Софією.

У своєму Instagram мама запостила фото, де покрасувалася підсушеним тілом в купальнику.

Судячи з геомітки на фото, Дімопулос з Софією відпочивають в Італії.

Дімопулос в купальнику разом з донькою

Санта і Софія проводять час разом як справжні подруги. Дівчата також разом відвідують салони краси


Нагадаємо, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком колишня співачка розійшлася торік після 11 років шлюбу. Санта також має сина Даніеля від екса Андрія Джеджули.

Як відомо, Дімопулос з тих, хто не приховує, що омолоджує обличчя за допомогою ін'єкцій.

Раніше вона показувала, в які ділянки обличчя і тіла коле ботокс і пояснила, чому.

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