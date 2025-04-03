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Люксові автівки, тир і пляж: Дімопулос показала, як розважала сина на його канікулах в Дубаї. Фото

Карина Тімкова - 3 квітня, 18:30

Інфлюенсерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос показала, як проводила час із 16-річним сином Даніелем у Дубаї.

Хлопець, що живе з батьком в Україні, приїхав до своєї мами на канікули. Блогерка вже показувала, як водила сина в кріокамеру, а тепер опублікувала ще більше фото з їхніми розвагами.

Сім'я разом відвідала ресторан і попозувала на терасі, з якої було видно хмарочос та води Перської затоки.

Санта Дімопулос попозувала з сином на тлі хмарочоса

Дімопулос у легкому зеленому костюмчику і чорному топі обійняла сина

Фото Instagram

Син Дімопулос і Джеджули показався у стильному луці

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Санта Дімопулос з сином сходила на тренування в Дубаї

Звісно, вони не тільки відпочивали, а ще й разом відвідували спортзал

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Син Дімопулос в елегантному вбранні попозував на фоні моя

"Останній день в Дубаї", — підписала знімки його мама

Санта Дімопулос з сином відпочила на пляжі в Дубаї

Колишня співачка пообіймала свого первістка на пляжі

Окрім Даніеля 37-річна Санта також виховує 5-річну Софію, з якою теж любить веселитися в теплих краях. До речі, батьком дівчинки є бізнесмен Ігор Кучеренко, з яким Дімопулос розлучилася минулого року. А з шоуменом Андрієм Джеджулою, татом Даніеля, вона розійшлася ще у 2010-му.

Зараз енергетичний коуч влаштовує власні ретрити, які включають практики для релаксу і духовного очищення.

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