Полякова з рубіновим волоссям і губами нагадала свою 19-річну доньку. Відео

фото з Instagram

Співачка Оля Полякова, яку нещодавно, з її ж слів, було пограбовано, не дозволяє собі сумувати.

Натомість інциденту 45-річна зірка вирішила поекспериментувати із зовнішністю, зокрема змінила колір волосся і епатувала яскравим мейком.

Перевтіленням Полякової займався зірковий візажист Єгор.

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Це всім відоме і очікуване "до" Полякової скрін з відео

Яскраве і епатажне "після"

Цікаво, що у коментарях аудиторія порівняла Олю з її 19-річною донькою: "Ну це ж Маша", "Маша копія".

"Надя Дорофєєва", - написали деякі підписники.

Нагадаємо, у руки зіркового майстра і співачка Ірина Білик. А пізніше Егор до невпізнаваності загримував співака Володимира Дантеса.