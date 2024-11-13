Полякова з рубіновим волоссям і губами нагадала свою 19-річну доньку. Відео
Співачка Оля Полякова, яку нещодавно, з її ж слів, було пограбовано, не дозволяє собі сумувати.
Натомість інциденту 45-річна зірка вирішила поекспериментувати із зовнішністю, зокрема змінила колір волосся і епатувала яскравим мейком.
Перевтіленням Полякової займався зірковий візажист Єгор.
Цікаво, що у коментарях аудиторія порівняла Олю з її 19-річною донькою: "Ну це ж Маша", "Маша копія".
"Надя Дорофєєва", - написали деякі підписники.
Нагадаємо, у руки зіркового майстра і співачка Ірина Білик. А пізніше Егор до невпізнаваності загримував співака Володимира Дантеса.
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