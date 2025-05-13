43-річна Портман у молочному мереживі вигнулася на стільці та розказала, чому старіти круто. Фото

Американська акторка Наталі Портман попозувала для травневого випуску модного журналу Porter.

Для ніжної фотосесії знаменитість вдягнула різноманітні луки в пастельних і темних кольорах: мереживні колготки з білим кардиганом, максісукню з драпіруванням і зібраними рукавами та чорне боді.

У рамках інтерв'ю 43-річна Наталі також розповіла, чому вважає, що дорослішання — це круто.

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"Коли хтось запитує, як це — старіти, я відповідаю: "Це справді круто". Найкраще в старінні — це те, що у тебе є друзі протягом 20 чи 30 років. Ви підтримували одне одного, ви довіряєте їм своє життя, ви знаєте, як розсмішити одне одного, як піклуватися одне про одного, коли важко. Це найкраще", — відповіла вона.

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Яскравим елементом фотосесії стала металізована в'язана мідісукня

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Наступний лук складався з в'язаної оверсайз кофтини з коміром та прозорих чорних штанів з підкладкою

Зірка також вдягнула кардиган і бриджі

А минулого місяця акторка у сексі луках позувала для іншого глянцю. Також Портман в ошатному вбранні показувалася на прем'єрі та знімалася в мереживі для спокусливих фото. А ще знаменитість оголювала стегно на червоній доріжці.

Як відомо, Наталі офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп'є весною 2024-го через його зради. Пара була у шлюбі 11 років. Кіноакторка навіть намагалася зберегти сім'ю, оскільки в експодружжя є двоє дітей: 13-річний син Алеф і 8-річна донька Амалія. А нещодавно почали ходити чутки, що зірка закрутила новий роман.