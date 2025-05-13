43-річна Портман у молочному мереживі вигнулася на стільці та розказала, чому старіти круто. Фото

Карина Тімкова - 13 травня, 12:30

Американська акторка Наталі Портман попозувала для травневого випуску модного журналу Porter.

Для ніжної фотосесії знаменитість вдягнула різноманітні луки в пастельних і темних кольорах: мереживні колготки з білим кардиганом, максісукню з драпіруванням і зібраними рукавами та чорне боді.

У рамках інтерв'ю 43-річна Наталі також розповіла, чому вважає, що дорослішання — це круто.

Наталі Портман у прозорих колготках посиділа на кріслі

Зірка екранів поспокушала своїм виглядом у молочному мереживі

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"Коли хтось запитує, як це — старіти, я відповідаю: "Це справді круто". Найкраще в старінні — це те, що у тебе є друзі протягом 20 чи 30 років. Ви підтримували одне одного, ви довіряєте їм своє життя, ви знаєте, як розсмішити одне одного, як піклуватися одне про одного, коли важко. Це найкраще", — відповіла вона.

Наталі Портман у ніжній сукні полежала на дивані

Актриса у кремовій сукні продемонструвала свою тендітність на дивані

Наталі Портман у боді посвітила оголеними стегнами

У цьому образі від Stella McCartney Портман нагадала свою героїню у фільмі "Чорний лебідь"

Наталі Портман у колготках і трусах повигиналася на стільці

Зірка засвітила фігуру у спокусливій позі

Наталі Портман в силуетній в'язаній сукні попритулялася до стіни

Яскравим елементом фотосесії стала металізована в'язана мідісукня

Наталі Портман у пальто оголила ногу для фото

Наталі показала, як носити модний варіант тренча

Наталі Портман продемонструвала напівпрозорий образ

Наступний лук складався з в'язаної оверсайз кофтини з коміром та прозорих чорних штанів з підкладкою

Наталі Портман в елегантному вбранні посиділа на кріслі

Зірка також вдягнула кардиган і бриджі

А минулого місяця акторка у сексі луках позувала для іншого глянцю. Також Портман в ошатному вбранні показувалася на прем'єрі та знімалася в мереживі для спокусливих фото. А ще знаменитість оголювала стегно на червоній доріжці.

Як відомо, Наталі офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп'є весною 2024-го через його зради. Пара була у шлюбі 11 років. Кіноакторка навіть намагалася зберегти сім'ю, оскільки в експодружжя є двоє дітей: 13-річний син Алеф і 8-річна донька Амалія. А нещодавно почали ходити чутки, що зірка закрутила новий роман.

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