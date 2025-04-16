Портман зачарувала тендітністю у смугастому боді та помила вікно у вечірній сукні. Фото

Американська акторка Наталі Портман знялася для Interview Magazine і дала інтерв'ю своїй молодшій колезі Дженні Ортезі.

Під час фотосесії 43-річна зірка продемонструвала чимало спокусливих луків. Біля балкона вона елегантно попозувала у коротенькій декольтованій сукні з незвичним капелюшком, а на синьому килимі покрасувалася своєю підтягнутою фігурою в боді у смужку від Dior.

Наталі також полежала на перекинутому кріслі в жакеті Hermès та помила вікна в ошатному вбранні.

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У розмові з Ортегою Портман поділилася деталями зі свого життя після розриву. Акторка відповіла, чи перетинаються її ролі зі справжніми почуттями.

"Ти хочеш знайти ту радість, легкість і гумор у своїй роботі, коли вдома все складно… Є речі, які приходять у певні моменти життя. Я навчилася від актрис, які були до мене. Вони казали: "Важливо йти назустріч радості"… Це не завжди виходить, але мене тягне до певних речей через те, що відбувається в моєму особистому житті. Для того, щоб робити емоційно складний матеріал, моє реальне життя має бути досить спокійним і без серйозних проблем", — розповіла вона.

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Нагадаємо, зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп'є Наталі офіційно розлучилася весною 2024 року через його зради. Подружжя було у шлюбі 11 років. Спочатку акторка намагалася зберегти сім'ю, оскільки в ексзакоханих є двоє дітей: 13-річний син Алеф і 8-річна донька Амалія. А не так давно з'явилися чутки, що зірка закрутила новий роман.

Нещодавно Портман в елегантному луці позувала на прем'єрі та фотографувалась у мереживі для журналу. Також вона оголювала стегно на хіднику.