Від вечірніх до коротких: які тренчі будуть в тренді весною 2025

Тренч вже давно став культовою класикою, яка, вочевидь, ніколи не вийде з моди. Це такий собі надійний елемент гардероба, який завжди напоготові, не бореться за вашу увагу і просто чекає, коли він знадобиться.

Тренчі викликають різноманітні асоціації – від класичного шику до британських футбольних хуліганів. Тож просто уявіть, яку свободу дій та інтерпретацій пропонує цей елемент одягу.

Як вибрати ідеальний жіночий тренч на весну 2025? Нумо розбиратися, які варіанти пропонують інфлюенсерки та дизайнери. Від трендових тренчів до класичних – обирайте на свій смак та готуйте цікаві образи, щоб весна відчувалася на повну.

Класика

Коли справа доходить до вінтажних тренчів, то важко помилитися з вибором. Бежеві, двобортні, з поясом і коміром - такі фасони не підвладні часу і є беззаперечним лідером серед верхнього одягу. Якщо ви шукаєте те, що ніколи не вийде з моди і буде у вашому гардеробі роками, то нічого краще бежевого тренча вам не знайти.

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Бежевий тренч ніколи не вийде з моди Фото з Instagram

Дійсно безсмертна класика Фото з Instagram

Альтернативні кольори

З чим у всіх асоціюється тренч? Як правило, це плащ саме бежевого або хакі кольору. Проте тренч іншого відтінку виглядає так само поза часом, якщо дотримуватися фірмового силуету.

Темно-синій, шоколадний, сірий або мілітарі – відмінні варіанти. Ці відтінки все ще досить класичні, щоб носити їх з усім, що у вас є, але досить особливі, щоб урізноманітнити гардероб.

Головне - правильний фасон Фото з сайту one by one

Темно-синій виглядає не менш вишукано Фото з сайту Sandro

Мінімалістичні

Однобортні, без зайвих деталей, з одним ґудзиком і прямим силуетом – ось що вирізняє мінімалістичні тренчі від інших. Він прямо асоціюється з таким собі класичним дощовиком і підійде до якої завгодно бази.

Для тих, хто не любить нічого зайвого Фото з Instagram Hukh

Мінімалістичний фасон + соковитий колір - також чудовий варіант Фото з Instagram

Вечірні

Не поспішайте відносити тренч до виключно повсякденного верхнього одягу. Натомість зверніть увагу на розкішні варіанти, які можна одягти під святковий лук.

Прості силуети з атласу або шовку, створені для того, щоб їх можна було поєднувати з усім: від сорочки і штанів вдень до сукні-комбінації і мюлей ввечері.

Такого тренчу достатньо для шикарного образу Фото з сайту Beyond Style

Шкіряні

Виготовлений зі шкіри, чи то натуральної, чи то штучної, тренч переосмислюється і відходить від свого суто класичного коріння до відвертого стрістайлу.

Шкіряний тренч полюбляють додавати у свої образи як модні редактори і супермоделі, так і інфлюенсерки, тож цей варіант і вам точно треба.

Шкіряний тренч теж достатньо самостійний Фото з сайту Karen Millen

Замшеві

Втомилися від замші? Зарано… Замшеві тренчі – мастхев року. Найкраще обирати варіанти в стилі 70-х, що нагадують ікон епохи рок-н-ролу. Кольори? Коричневий, мокко, пісочний та іржавий.

Якщо ви не хочете йти у бік бохо, то стилізуйте свій образ за допомогою сучасних базових речей – гольф, прямі джинси і мокасини.

Нам ще не скоро відпочивати від замші Фото з Instagram

Максі

Несподіваним трендом верхнього одягу цього сезону став тренч довжини максі. Що ж, деякі дизайнери вкотре регулювалися правилом "більше – це більше".

Обирати є з чого – оверсайз до підлоги, класичні по фігурі, або двобортні, які пасуться на підлозі. Ну і звісно у всіх відтінках бежевого і не тільки.

Такий тренч видовжує силует Фото з сайту Teudfen

Оверсайз

У трендах верхнього одягу на весну 2025 ТаблоID вже пригадував оверсайз тренчі, які будуть надійними компаньйонами теплої пори року. Це все ще класичні тренчі, проте дизайнери додали багато додаткового простору, аби ваш лук був розслабленим і довершеним водночас.

Більше простору і свободи дій Фото з Instagram

Короткі

На противагу максі варіанту – короткий тренч. Цьогоріч деякі дизайнери "взялися за ножиці" і відрізали десятки сантиметрів від скромного сезонного фаворита. Короткий тренч по фігурі увійшов у весняну моду 2025 і не планує поступатися іншим фасонам. Такий варіант виглядатиме досить вишукано і в той час ідеально для повсякдення.

Стильна альтернатива Фото з Instagram

Денім

Коли ми не знаємо що ж такого одягнути сьогодні, то на допомогу приходять джинси. А денім є і залишається класикою, тож дизайнери частенько переосмислюють цей матеріал і одяг з нього. Цьогоріч одним з трендів верхнього одягу на весну буде джинсовий тренч.

Це незвично, контрастно та привнесе у ваше життя щось свіже. Поєднуйте з базовим одягом або навіть іншим денімом і будете виглядати максимально модними.

Ну дуже цікаво Фото з Instagram

Нагадаємо, ТаблоID постійно пильнує найсвіжіші тренди. Обовʼязково обирайте собі на весну трендову блузку, надихайтеся актуальними поєднаннями одягу і дізнайтеся як носити знову модні скінні.