"Магічна трансформація": вагітна дружина POSITIFF у заквітчаному максі попозувала для ніжних фото

Юлія Леськова 7 грудня, 10:51
Юлія Сахневич позує для фото
Фото Віка Рай

Дружина співака POZITIFF (Олексія Завгороднього), танцівниця Юлія Сахневич замилувала новими кадрами з оголеним вагітним животиком.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото Юлія позує у короткій невагомій сукні бежевого кольору та довгому платті з квітковим принтом.


"Вагітність - особлива і магічна трансформація не лише тіла, а й душі. Час, коли серце наповнюється безмежною любов’ю та очікуванням чуда", - написала Сахневич.

Юлія Сахневич наробила нових фото

Про своє бажання стати татом Олексій заявляв ще кілька років тому

Фото Віка Рай
Юлія Сахневич на фото

До речі, про вагітність дружини виконавець дізнався через відеодзвінок

Фото Віка Рай
Юлія Сахневич наробила нових фото вагітності
Фото Віка Рай

Нагадаємо, про те, що Олексій Завгородній та Юлія Сахневич чекають на первістка, вони повідомили на початку листопада.

До речі, свій шлюб пара приховувала від публіки понад рік.

Як відомо, за словами колишньої дружини музиканта Анни Андрійчук, причиною їхнього розлучення стало те, що вона хотіла дитину, а він був поглинутий роботою.

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