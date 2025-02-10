"Принц має спуститись до народа": Потап про новий проєкт, реакцію європейців та звинувачення у плагіаті

Продюсер Потап, який у січні представив своє нове творче амплуа - Slavic Balagan, розказав про подробиці проєкту.

В інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю він також розповів, як перевіряє якість своєї роботи та відповів на закиди про плагіат.

Олексій розповів, що надихнуло його стати Славіком Балаганом.

"Це звернення до самого себе і виявлення себе справжнього. Саме так, як подобається мені, так, як я хочу співати і що саме співати. Перед цим було зроблено чимало роботи, самокопання, перезбирання самого себе", - пояснив він.

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"Я зрозумів, у чому полягає моя головна сила. Моя сила - вміння створювати свято з нічого. Тобто, от була кімната, в ній не було Потапа, було сумно. Зайшов Потап - стало весело. Оце я вмію робити. Всі кажуть. І продажі квитків на коцерт теж на це вказують", - підкреслив Олексій.

"Свято стоїть на боці кохання... Любов, радість, добро, щастя - моя парафія. Кохання - протилежність війні і болю", - пояснив концепцію своєї творчості Потап

"А Slavic Balagan - це вміння створювати свято. Тут я задумався про те, як його створювати, для кого і де. Завжди потрібен конфлікт, противага, антиматерія. Свято руйнує смуток. Де я можу бути новим і цікавим? Тут. Мене майже не знають на вулицях. В Європі мене майже не впізнають. Буває, але тут можна почати все по-новому. Я почав", - розказав Потап про ідею створення нового амплуа.

Як пояснив Олексій, він почав працювати над створенням святкової слов'янської музики:

"Подумав, як би класно це свято і це стереотипне мислення протиставити і показати західному глядачу. Що насправді за цими величезними страшними дядьками хороші добрі чуйні люди. Що відкритіші і вільніші за багатьох оточуючих вас людей. В них є оцей Балаган усередині, оцей внутрішній акордеон".

Потап показує, як руйнує стереотипи про лисих товстих чоловіків і красивих жінок з великими губами зі Східної Європи...

Потапенко також розказав про свій перший кліп Trumpumpum і відповів на закиди про плагіат.

"Брегович, Shantel (він наче не підтримує позицію українів, тому не хочу його згадувати), а-ля Балканщина, хоча насправді записували молдовани. Дуже круті хлопці.

Slavic Balagan буде найкращим у світі проєктом Східної Європи для вихідців зі Східної Європи у світі. Подивишся", - наголосив Потап.

Сам Олексій запевнив, що не займався плагіатом, створюючи свою "Trumpumpum"

"Бійткоїн схожий на Етеріум, всі чоловікі схожі, ніхто не запатентував цю історію. Трампа собі ніхто не запатентував", - відповів продюсер.

За словами Олексія, він не боїться "спускатися до народа" і цікавитися реакцією на його діяльність.

"Принц має одягнути лахміття і спуститися до народу. В мене нема цієї корони", - скромно розповів Потап про спосіб перевірки своєї творчості серед європейців

"Спробуй зі статусом, довжиною у 20 років, з усіма літаками, машинами, Rolls-Royce, це все відкласти і піти на вулицю співати як нікому не відомий музикант. Це класний челендж самому собі", - заявив Потапенко.

Нагадаємо, раніше Потап розказував про дзвінок йому в Іспанію від керівництва України.