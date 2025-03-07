"Жодного "Оземпіку"": Потап у спортзалі розкрив секрет свого схуднення на 20 кіло

43-річний продюсер і репер Олексій Потапенко, він же Потап, який днями приголомшив новиною про схуднення на 20 кіло, розкрив секрет свого успіху.

В Instagram репер запостив фото зі спортзалу і показав, як тримає себе у формі.

Як пояснив Потап, який нині перебуває у Лос-Анджелесі, він не робить ін'єкції "Оземпіку", натомість з 5 ранку пітніє у спортзалі.

Видно, що Потап пишається собою і чекає цього від підписників

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А от у другому слові репер зробив помилку. Схоже, продюсер писав про "Mounjaro", популярний нині препарат для схуднення

Тож, як пояснив зірка, він лише дотримується посту і багато працює над собою.

Олексій у його healthy era

Нагадаємо, раніше Потап розказував про стосунки з Каменських та мрію стати багатодітним батьком.