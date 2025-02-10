"Настав час з'явитись": Потап пояснив, чому дав інтерв'ю Дудю російською та як ставиться до своєї заборони в РФ

Продюсер та виконавець Олексій Потапенко, який раніше заявляв, що викреслив російську мову зі свого життя, дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю і пояснив, чому досі говорить мовою ворожої держави.

За словами музиканта, він більше не пише пісні російською, однак у побуті продовжує її використовувати.

"Я не пишу російською мовою, я можу дати тобі інтерв'ю (російською). Можу відповісти для твоєї аудиторії, показати українську позицію: "Слава Україні". Але я не пишу російською мовою, я собі заборонив це, це моя позиція.

Спілкуватись не перестав. Я знаю багато мов, намагаюся відповідати на запитання тією мовою, якою мені його поставили. Вдома ми говоримо наполовину. Коли Настя мене сварить, вона робить це іспанською. Я кажу їй: "Зупинись, будь ласка. Я не розумію, що ти говориш. Можна мені роз'яснити з цього моменту? Коли теща говорить українською, Настя теж відповідає українською. У мене немає мовної проблеми", — запевнив продюсер.

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При цьому Потап зазначив, що не вважає російську мову проблемою, оскільки її використовують і деякі українські політики та артисти. За його словами, він дав інтерв'ю Дудю, бо йому цікава його аудиторія і він має бажання "доносити проукраїнську позицію іншою мовою".

"Якби я робив це для іміджу, я б тобі сказав: "Я не розумію вашої мови", і відмовився б давати тобі інтерв'ю взагалі. Мені цікавий ти, як співрозмовник і цікава твоя аудиторія. У мене є позиція. Настав час з'явитись... Давай чесно тоді поговоримо і скажемо про те, що українські політики й артисти, вони в побуті, у спілкуванні та у роботі часто не соромляться говорити російською мовою, не соромляться її використовувати. А коли доходить до сцени — вони стають проти російської мови", - заявив Потап.

"Я ж знаю українську мову, я вільно нею володію, я українець. Коли потрібно донести проукраїнську позицію іншою мовою, я це роблю. Можу це робити російською, українською, іспанською, англійською. Наш президент це робить, міністр закордонних справ це робив. Щоб донести іншій аудиторії проукраїнську позицію", — додав Олексій.

Інтерв'ю тільки вийшло, а вже викликало хвилю критики. Але Потап і раніше потрапляв у скандали, зокрема, через неоднозначні висловлювання під час війни

Також в інтерв'ю Дудю Потап прокоментував заборону на в'їзд у Росію до 2072 року, яку він отримав через нібито "поширення фейкової інформації" про країну. Музикант сприйняв це з іронією. Він навіть пожартував, що зможе приїхати у РФ на концерт Газманова через 47 років.

"Я завжди хотів бути забороненим, а тим паче в Росії. Це честь для українського артиста – бути забороненим в Росії. Це означає, що ти вже насолив. Чому не на 200 років? Було б крутіше. А так, можна жартувати з цього приводу: залишилось 47 років до скасування цієї заборони і я приїду на концерт Газманова", — сказав він.

Співак пишається тим, що його заборонили в РФ

У рамках цього інтерв'ю Потап також розповів про свої стосунки з Настею Каменських та плани щодо батьківства.

Нагадаємо, що артист повністю змінив своє творче направлення. Тепер він називає себе Slavic Balagan і планує випускати нову музику вже під цим іменем. Минулого місяця він навіть влаштовував перформанс у Європі.