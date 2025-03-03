-20 кіло: Потап приголомшив схудненням і показався до та після

43-річний продюсер і репер Олексій Потапенко не перестає дивувати. Тільки аудиторія встигла забути про його інтерв'ю Дудю та нове амплуа Славік Балагана, як він знову підкинув привід для новини.

У своєму Instagram Потап раптом оголосив, що схуднув на цілих 20 кілограмів. На доказ цього шоумен показав фото себе до та після трансформації.

Таким ми звикли бачити Потапа більшу частину часу

"-20 кг завжди хороша ідея. Триматиму вас в курсі", - написав Потап.

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А так репер виглядає зараз. Схоже, життя в Іспанії і часті подорожі пішли йому на користь...

Нагадаємо, нещодавно Олексій, перебуваючи за кордоном, розкритикував Мінкульт за призупинення дозволу артистам виїжджати за межі України.