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-20 кіло: Потап приголомшив схудненням і показався до та після

Тамара Кудрявченко - 3 березня, 15:15

43-річний продюсер і репер Олексій Потапенко не перестає дивувати. Тільки аудиторія встигла забути про його інтерв'ю Дудю та нове амплуа Славік Балагана, як він знову підкинув привід для новини. 

У своєму Instagram Потап раптом оголосив, що схуднув на цілих 20 кілограмів. На доказ цього шоумен показав фото себе до та після трансформації.

Потап з сивою бородою

Таким ми звикли бачити Потапа більшу частину часу

"-20 кг завжди хороша ідея. Триматиму вас в курсі", - написав Потап.


Потап схуднув на 20 кіло

А так репер виглядає зараз. Схоже, життя в Іспанії і часті подорожі пішли йому на користь...

Нагадаємо, нещодавно Олексій, перебуваючи за кордоном, розкритикував Мінкульт за призупинення дозволу артистам виїжджати за межі України.

До слова, поки ще дружина Потапа, Настя Каменських теж ретельно взялася за свою фізичну форму, активно ходить у спортзал і дотримується дієти. Щоправда, 20 кіло вона ще не скинула.

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