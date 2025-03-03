-20 кіло: Потап приголомшив схудненням і показався до та після
43-річний продюсер і репер Олексій Потапенко не перестає дивувати. Тільки аудиторія встигла забути про його інтерв'ю Дудю та нове амплуа Славік Балагана, як він знову підкинув привід для новини.
У своєму Instagram Потап раптом оголосив, що схуднув на цілих 20 кілограмів. На доказ цього шоумен показав фото себе до та після трансформації.
"-20 кг завжди хороша ідея. Триматиму вас в курсі", - написав Потап.
Нагадаємо, нещодавно Олексій, перебуваючи за кордоном, розкритикував Мінкульт за призупинення дозволу артистам виїжджати за межі України.
До слова,
поки ще дружина Потапа, Настя Каменських теж ретельно взялася за свою фізичну форму, активно ходить у спортзал і дотримується дієти. Щоправда, 20 кіло вона ще не скинула.
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