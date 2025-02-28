Потап із закордону насварив Мінкульт за призупинення дозволу артистам покидати Україну
Продюсер і шоумен Олексій Потапенко (Потап) відреагував на призупинення Міністерством культури і стратегічних комунікацій із 3-го березня видачі листів сприяння для виїзду за кордон митцям та медійникам.
43-річний артист, який під час повномасштабної війни більшість часу якраз і перебуває за кордоном, висловив своє обурення у Instagram.
"Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують Президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ, а Мінкульт, замість того щоб допомагати, це все перекреслює!", - заявив Потап, супроводивши свій меседж колажем із фото себе та колег.
Нагадаємо, нещодавно шоумен розказував російському інтерв'юерові Юрію Дудю, як на початку повномасштабного вторгнення йому дзвонили з Офіса президента та просили продовжувати допомагати батьківщині з Іспанії. А торік Потап у TikTok висміював українців, які виїхали за кордон.
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