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Потап із закордону насварив Мінкульт за призупинення дозволу артистам покидати Україну

Марія Ткаченко - 28 лютого, 16:00
Потап
Фото з Instagram Потапа

Продюсер і шоумен Олексій Потапенко (Потап) відреагував на призупинення Міністерством культури і стратегічних комунікацій із 3-го березня видачі листів сприяння для виїзду за кордон митцям та медійникам.

43-річний артист, який під час повномасштабної війни більшість часу якраз і перебуває за кордоном, висловив своє обурення у Instagram.

"Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують Президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ, а Мінкульт, замість того щоб допомагати, це все перекреслює!", - заявив Потап, супроводивши свій меседж колажем із фото себе та колег.


Заборона артистам виїжджати і реакція Потапа

Потап, який нещодавно на пляжі в Мексиці "поєднував роботу і задоволення", побоюється, що тепер йому стане складніше підтримувати Україну на міжнародній арені

Нагадаємо, нещодавно шоумен розказував російському інтерв'юерові Юрію Дудю, як на початку повномасштабного вторгнення йому дзвонили з Офіса президента та просили продовжувати допомагати батьківщині з Іспанії. А торік Потап у TikTok висміював українців, які виїхали за кордон.

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