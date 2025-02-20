"Діти у мене на третьому місці!": Пренткович зізналася, за які принципи виховання нащадків їй не соромно, і показала чималий живіт у спідньому

Блогерка Таня Пренткович, яка готується стати мамою втретє, у спідньому засвітила чималий животик.

В Instagram 32-річна блогерка зізналася, за які особливості виховання дітей, попри стереотипні очікування, не відчуває сором.

"Я мама майже трьох і мені не соромно зізнатися, що ми залишаємо регулярно дітей няні, поки ходимо на побачення або їдемо на відпочинок лише вдвох! Люблю нашу традицію ханімун еврімун", - поділилася Пренткович.

Фото з Instagram

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"Я не прокидаюся вночі до дітей, зараз це робить тільки Андрій! Я в цей час зайнята вирощуванням органів новій людині. Мені потрібно гарно спати! Я не змінюю своє життя через дітей! Я інтегрую їх у наш лайфстайл, і так, вони можуть заснути десь на дивані у друзів, якщо раптом ми затримуємося в гостях табуретках, поки батьки розважалися", - зазначила Пренткович.

За словами Тані, вона готова спати з немовлям доти, доки годуватиме його (або її), однак не довше.

"Я егоїстка і діти у мене на третьому місці! На першому я, далі чоловік і тоді вже малюки. Хлопці, коли виростуть, не подякують мамі, яка всю себе їм віддала замість власної реалізації! Я за виховання власним прикладом, ну і діти виростуть, а з чоловіком вам ще жити і жити. Тому бережіть стосунки з ним і працюйте над ними", - порадила Таня.

Блогерка на останніх місяцях вагітності сміливо показує тіло у спідньому і не боятися зізнатися, що для неї є щось, головніше за нащадків

"Я не боюся привчити дитину до рук, заколисування тощо, бо це все норма! Навіть необхідність! Адже 9 місяців дитинка була вашою частинкою, а тут після народженням ми різко хочемо щоб вона була самостійною", - запевнила Таня.

А ще Пренткович зізналася, що вмикає синам мультики і гаджети, щоб доспати зранку чи подивитися кіно ввечері з чоловіком

"Інколи вони можуть цілий день їсти макарони та йогурти, бо не хочуть нічого іншого, а наступного дня під фільм замість попкорну гризуть броколі. Люблю ці контрасти", - розповіла незабаром багатодітна мама.

А ще Пренткович показала свою вагу

Як відомо, у жовтні Таня з чоловіком-утікачем Андрієм оголосили стать своєї майбутньої другої дитини.

Пара вже виховує 2-річного Адама та сина Тані від першого шлюбу, 8-річного Івана.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Пренткович та Гонковський перебралися жити з України до Португалії.