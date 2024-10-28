Вереск і сльози щастя: Пренткович із бойфрендом оголосили стать своєї майбутньої дитини. Відео

Марія Ткаченко 28 жовтня, 12:45
Таня Пренткович та Андрій Гонковський

Таня Пренткович та Андрій Гонковський дізналися стать своєї майбутньої дитини

Блогерка Таня Пренткович та її цивільний чоловік Андрій Гонковський, котрі очікують на другу спільну дитину, оголосили її стать у Instagram.

Пара влаштувала домашню мінімалістичну gender party. Відповідь, хлопчик у них буде або дівчинка, ховалася всередині торта. Начинка виявилася рожевого кольору.

Таня Пренткович

Таня почала плакати ще до розрізання торта

Судячи зі сліз щастя і захопленого вереску Тані, такий результат майбутнім батькам, котрі виховують спільного 2-річного сина Адама та 8-річного Івана, сина блогерки від попереднього шлюбу, дуже до душі.

Вагітна Таня Пренткович

Андрій теж зронив сльозу

Як відомо, під час повномасштабної війни Пренткович та Гонковський перебралися жити з України до Португалії. Але чоловік, який перед тим зашкварився з відпочинком на Мальдівах, зрадником себе не вважає.

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