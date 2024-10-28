Вереск і сльози щастя: Пренткович із бойфрендом оголосили стать своєї майбутньої дитини. Відео
Блогерка Таня Пренткович та її цивільний чоловік Андрій Гонковський, котрі очікують на другу спільну дитину, оголосили її стать у Instagram.
Пара влаштувала домашню мінімалістичну gender party. Відповідь, хлопчик у них буде або дівчинка, ховалася всередині торта. Начинка виявилася рожевого кольору.
Судячи зі сліз щастя і захопленого вереску Тані, такий результат майбутнім батькам, котрі виховують спільного 2-річного сина Адама та 8-річного Івана, сина блогерки від попереднього шлюбу, дуже до душі.
Як відомо, під час повномасштабної війни Пренткович та Гонковський перебралися жити з України до Португалії. Але чоловік, який перед тим зашкварився з відпочинком на Мальдівах, зрадником себе не вважає.
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