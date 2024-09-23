Вагітна Пренткович у купальнику похвалилася відпочинком із бойфрендом на Мадейрі. Відео

Блогерка Таня Пренткович, яка у березні переїхала закордон після скандального відпочинку її бойфренда Андрія Гонковського на Мальдівах, продовжує жити своє найкраще життя.

Пара, яка невдовзі стане батьками, подалася на Мадейру, про що Пренткович розказала в Instagram.

Не Мальдіви, звісно, але все ж нічогенько скрін з Instagram Тані Пренткович

скрін з Instagram Тані Пренткович

Реклама:

Для блогерки ця дитина стане третьою скрін з Instagram Тані Пренткович

Гонковський та Пренткович поїхали відпочивати без синів Адама та Івана скрін з instagram

Як відомо, Гонковський і Пренткович відпочивали разом на Мальдівах. При цьому чоловік виїхав з України начебто на благодійний захід до Польщі, але його скасували і він, з його власних слів, вирішив навідати родину на курорті.

Після обурення у мережі, пара вибачилася та перепросила за свій вчинок, однак згодом відповідний допис видалила. Невдовзі Пренткович із Гонковським оголосили про переїзд. Причиною цьому назвали погрози їхній родині.

До речі, за даними УП у прикордонній службі, Гонковський так і не повернувся до України після скандального від’їзду на благодійний івент-слеш-відпочинок на Мальдіви.

Нагадаємо, для пари майбутня дитина буде другою спільною. Разом вони виховують сина Адама, а в Тані також є первісток Іван від попереднього шлюбу.