Вагітна Пренткович у купальнику похвалилася відпочинком із бойфрендом на Мадейрі. Відео
Блогерка Таня Пренткович, яка у березні переїхала закордон після скандального відпочинку її бойфренда Андрія Гонковського на Мальдівах, продовжує жити своє найкраще життя.
Пара, яка невдовзі стане батьками, подалася на Мадейру, про що Пренткович розказала в Instagram.
Як відомо, Гонковський і Пренткович відпочивали разом на Мальдівах. При цьому чоловік виїхав з України начебто на благодійний захід до Польщі, але його скасували і він, з його власних слів, вирішив навідати родину на курорті.
Після обурення у мережі, пара вибачилася та перепросила за свій вчинок, однак згодом відповідний допис видалила. Невдовзі Пренткович із Гонковським оголосили про переїзд. Причиною цьому назвали погрози їхній родині.
До речі, за даними УП у прикордонній службі, Гонковський так і не повернувся до України після скандального від’їзду на благодійний івент-слеш-відпочинок на Мальдіви.
Нагадаємо, для пари майбутня дитина буде другою спільною. Разом вони виховують сина Адама, а в Тані також є первісток Іван від попереднього шлюбу.
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