"Гаряча мамця": вагітна Пренткович попозувала топлес для сміливих фото

Фото з Instagram Тані Пренткович

Блогерка Таня Пренткович, яка готується стати мамою втретє, показала чуттєву фотозйомку з оголеним животиком та грудьми, котрі прикрила руками.

Світлини вона опублікувала у своєму Instagram.

На деяких знімках Таня також позує у бюстгальтері в хижий принт та довгій чорній спідниці.

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"Гаряча мамця", - написала вона під фото.

Пренткович наробила фото з оголеним животиком Фото martamel_photo

Якось Таня зізнавалася, що її груди під час вагітності збільшилися до 6-го розміру Фото martamel_photo

Нагадаємо, нещодавно Пренткович оголосила стать майбутньої дитини. У неї народиться дівчинка.

Як відомо, Пренткович у цивільному шлюбі з блогером Андрієм Гонковським. Для них це буде друга спільна дитина. Разом пара виховує 2-річного сина Адама та 8-річного Івана, сина Тетяни від попередніх стосунків.

Подружжя нині живе у Португалії. У січні Андрій виїхав з країни на майстерклас у Варшаві, але так і не повернувся. Як пізніше заявив блогер, він себе не вважає зрадником.