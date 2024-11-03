"Гаряча мамця": вагітна Пренткович попозувала топлес для сміливих фото
Блогерка Таня Пренткович, яка готується стати мамою втретє, показала чуттєву фотозйомку з оголеним животиком та грудьми, котрі прикрила руками.
Світлини вона опублікувала у своєму Instagram.
На деяких знімках Таня також позує у бюстгальтері в хижий принт та довгій чорній спідниці.
"Гаряча мамця", - написала вона під фото.
Нагадаємо, нещодавно Пренткович оголосила стать майбутньої дитини. У неї народиться дівчинка.
Як відомо, Пренткович у цивільному шлюбі з блогером Андрієм Гонковським. Для них це буде друга спільна дитина. Разом пара виховує 2-річного сина Адама та 8-річного Івана, сина Тетяни від попередніх стосунків.
Подружжя нині живе у Португалії. У січні Андрій виїхав з країни на майстерклас у Варшаві, але так і не повернувся. Як пізніше заявив блогер, він себе не вважає зрадником.