Обійми у саду та веселощі у траві: діти принца Вільяма ніжними фото привітали його з Днем батька

Фото з Instagram Кейт Міддлтон та принца Вільяма

15 червня по всьому світі відзначають День батька. З нагоди свята в офіційному Instagram принца і принцеси Вельських опублікували фото Вільяма з його трьома нащадками.

На першій світлині Вільям у светрі кольору хакі пригортає до себе своїх дітей на тлі квітучого саду: 11-річного Джорджа, 10-річну Шарлотту та 7-річного Луї.

Для сімейного портрета діти та батько одягнули речі в однакових тонах Фото joshshinner

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Інше фото чорно-біле. На ньому щасливий татко в обіймах своїх нащадків лежить у траві.

"З днем батька, тату (до і після!) Ми тебе любимо!" - підписали фото його діти.

Королівська родина потішила кумедним фото Вільяма з дітьми Фото joshshinner

Нагадаємо, минулого року на День батька принц Вільям ділився архівним фото зі своїм татом, нинішнім королем Британії Чарльзом ІІІ.

До речі, восени минулого року Вільям з'явився на публіці у новому іміджі - з бородою. Пізніше він зізнався, що його донька багато плакала через таткову рослинність на обличчі.