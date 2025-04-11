Королівські лижники: принц Вільям із Кейт і дітьми підкорили схили у Французьких Альпах. Фото

Фото Getty Images

Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон, які полюбляють активні види спорту, змалечку привчають до них і своїх нащадків: 11-річного Джорджа, 9-річну Шарлотту й 6-річного Луї.

На початку квітня родина каталася на лижах у Французьких Альпах. Фото оприлюднив сайт Page Six.

Повідомляється, що це вже не перша поїздка Вільяма, Кейт і дітей на лижі, відколи принцесі діагностували рак. Вони їздили до Альп незабаром після Різдва 2024-го року, ще до того, як Кейт повідомила, що в неї ремісія.

"Було чарівно бачити Кейт розслабленою і задоволеною. Вони виглядали як звичайна англійська сім'я, багато хто їх не впізнав", - розповів працівник ресторану, до якого завітали представники королівської родини.

"Ми не вперше їх бачили. Вони їздять сюди роками. Гадаю, їм подобається це місце. Також ми часто бачимо сестру Кейт, Піппу", - додав він.

Як відомо, Вільям із Кейт також люблять відпочивати на Карибах. Зазвичай вони орендують віллу за 35 тисяч доларів на тиждень на острові Мюстік.

Нагадаємо, подейкують, Міддлтон рішуче налаштована перервати моторошну королівську традицію "посвяти кров'ю" і не дозволити піддати їй Джорджа, Шарлотту й Луї.