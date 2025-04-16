Принц Вільям фрустрований через поїздку Гаррі до України - інсайдери

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Подейкують, британський принц Вільям не надто зрадів новині про те, що його молодший брат 10-го квітня Гаррі відвідав Україну з неанонсованим візитом.

Як повідомили джерела Daily Mail, старший син короля Чарльза "фрустрований" тим, що цю поїздку, яку він буцімто вже "давно сподівався" здійснити, зрештою здійснив не він.

Вільям гнівається на високопосадовців палацу, які, з міркувань безпеки, стримували його від цього. Вчинок Гаррі "роз'ятрив" його старшого брата.

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Принц Гаррі здійснив те, що хотів здійснити сам принц Вільям? Фото Getty Images

До речі, в бік самого Гаррі полетіли звинувачення в лицемірстві, адже перед тим, як вирушити до країни, де триває повномасштабна війну, принц судився з урядом Британії, заявляючи, що потребує охорони, без якої йому на батьківщині бути надто небезпечно.

Як відомо, герцог Сассекський став найвищим представником королівської родини Великої Британії, хто відвідав Україну під час повномасштабної війни. В квітні 2024-го року до Києва приїздила його дядина, герцогиня Софі Единбурзька.

Нагадаємо, в останні роки між братами, які колись були дуже близькі, панує ворожнеча. Під час украй рідкісних спільних появ на публіці вони тримають дистанцію. У своїй нашумілій книзі "Запасний" Гаррі ж заявив, що його народили як потенційного донора органів для Вільяма.