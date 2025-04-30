Принц Вільям та Кейт у 14-ту річницю весілля зробили романтичне фото на шотландському острові

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували 14-ту річницю весілля Фото Getty Images

29-го квітня 2011-го року британський принц Вільям та його кохана Кейт Міддлтон офіційно стали подружжям. Своє агатове весілля пара відсвяткувала на шотландському острові Малл, який входить до архіпелагу Внутрішні Гебриди.

Цікаво, що, на відміну від попередніх років, у офіційних королівських Instagram у цей день не стали публікувати жодних постів про річницю. Але в акаунті принца й принцеси Вельських виклали фото, де вони обіймаються на тлі острівного краєвиду.

"Прекрасно повернутися на острів Малл. Дякуємо всім за такий теплий прийом. В. та К.", - зазначається в дописі.

У коментарях підписники вже ж таки вітають пару зі святом.





Як повідомляє ВВС, на острові Вільям і Кейт пробудуть два дні. Одразу по приїзді принц із принцесою поспілкувалися з місцевими мешканцями і туристами. Для появи на публіці пара скоординувала свої кежуал-луки: обоє були в джинсах (Кетрін - у її улюблених скінні) та блакитних сорочках. Вільям - у піджаку, а його дружина в твідовому жакеті.

Зупинилося подружжя у котеджі з кухнею, де можна самим готувати їсти. В такий спосіб Вільям і Кейт вирішили підтримати місцеву туристичну індустрію.





Нагадаємо, слова обітниці, яку виголосила Кетрін під час вінчання у Вестмінстерському абатстві 14 років тому, були дещо змінені. Про це та про інші цікаві моменти з лавсторі принца та принцеси Вельських писав ТаблоID.

Як відомо, нещодавно університетська подруга Вільяма й Кейт розповіла досі невідомі подробиці стосовно їхнього першого побачення.