Прояв емоцій та "щоденна версія принцеси": історикиня про меседж у ч/б фото Міддлтон та привітанні принца Вільяма
9-го січня принцесі Вельській Кетрін виповнилося 43. Як і щороку, в офіційних акаунтах королівської родини в соцмережах привітали іменинницю, опублікувавши її фото.
Які меседжі ховаються в чорно-білій світлині іменинниці та про що каже зворушливе звернення принца Вільяма до неї в дописі, пояснила королівська історикиня, докторка Тесса Данлоп. Про це пише Mirror.
На її думку, це є свідченням того, що часи, коли королі не дозволяли собі проявляти почуття на очах у підданих, минули.
"Чорно-білий, поза часом, але сучасний, фотопортрет, оприлюднений із нагоди 43-го дня народження принцеси Вельської, є приголомшливим, як і повідомлення, що його супроводжує. Його автором є Вільям, про що свідчить "В.", він ділиться своїм величезним захопленням своєю "найнеймовірнішою дружиною". І принц навіть зайшов далі, висловлюючись від імені свого та своїх дітей, Вільям публічно запевнив у своєму обожнюванні Кетрін трьома простими словами: "Ми любимо тебе"", - зазначила Данлоп.
"Минули часи, коли монархи тримали дистанцію та уникали надмірно сентиментальних проявів любові; Вільям усім просто дає зрозуміти, наскільки він пишається дружиною і чого вони досягли разом. На противагу репутації монархії в останні роки, ось функціональна родина, яка разом здатна протистояти незгодам", - додала вона.
Як вважає історикиня, допис та фото були націлені на широку аудиторію й свідчать про уважність принца та принцеси Вельських до теми ментального здоров'я, адже січень вважається найдепресивнішим місяцем року.
"Навмисно неяскраве, просте фото Кейт у джинсах говорить про щоденну версію принцеси", - сказала Данлоп.
Науковиця відзначила й те, як цей допис підкреслив величезну відмінність між принцом та принцесою Вельськими і герцогом та герцогинею Сассекськими.
"У місяць, коли ми готуємося до виходу "З любов'ю, Меган" від Netflix, шоубізовий реаліті-серіал із добрячою порцією домашньої безтурботності в каліфорнійському стилі, класичний пост до дня народження представляє дуже британську альтернативу: щиру коротку заяву про любов від усього серця та повагу", - прокоментувала історикиня.
"Це нагадування про те, що, хоча Гаррі та Вільям походять із однієї родини, вони тепер у дуже різних світах та одружені з дуже різними жінками. Проте якщо брати - різні полюси, я певна, що сьогодні всі можуть побажати принцесі Вельській найщасливішого дня народження", - підсумувала вона.
До речі, привітали Кетрін із днем народження і в головному Insta-акаунті королівської родини, обравши фото, де всміхнена принцеса приймає від публіки квіти.
Нагадаємо, зроблено його було 25-го грудня в Сандрінгемі, коли королівська родина традиційно ходила до церкви на ранкову різдвяну службу.
Як відомо, принц Вільям нещодавно зробив емоційне зізнання щодо того, наскільки важким для нього видався рік, коли і дружина, і батько майже одночасно захворіли на рак.
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