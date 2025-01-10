Прояв емоцій та "щоденна версія принцеси": історикиня про меседж у ч/б фото Міддлтон та привітанні принца Вільяма

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9-го січня принцесі Вельській Кетрін виповнилося 43. Як і щороку, в офіційних акаунтах королівської родини в соцмережах привітали іменинницю, опублікувавши її фото.

Які меседжі ховаються в чорно-білій світлині іменинниці та про що каже зворушливе звернення принца Вільяма до неї в дописі, пояснила королівська історикиня, докторка Тесса Данлоп. Про це пише Mirror.

На її думку, це є свідченням того, що часи, коли королі не дозволяли собі проявляти почуття на очах у підданих, минули.

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"Чорно-білий, поза часом, але сучасний, фотопортрет, оприлюднений із нагоди 43-го дня народження принцеси Вельської, є приголомшливим, як і повідомлення, що його супроводжує. Його автором є Вільям, про що свідчить "В.", він ділиться своїм величезним захопленням своєю "найнеймовірнішою дружиною". І принц навіть зайшов далі, висловлюючись від імені свого та своїх дітей, Вільям публічно запевнив у своєму обожнюванні Кетрін трьома простими словами: "Ми любимо тебе"", - зазначила Данлоп.

Розслаблена Кетрін тримає руки в кишенях - іще один сигнал про осучаснення образу королівської родини Фото з Instagram принца та принцеси Вельських

"Минули часи, коли монархи тримали дистанцію та уникали надмірно сентиментальних проявів любові; Вільям усім просто дає зрозуміти, наскільки він пишається дружиною і чого вони досягли разом. На противагу репутації монархії в останні роки, ось функціональна родина, яка разом здатна протистояти незгодам", - додала вона.

Як вважає історикиня, допис та фото були націлені на широку аудиторію й свідчать про уважність принца та принцеси Вельських до теми ментального здоров'я, адже січень вважається найдепресивнішим місяцем року.

"Навмисно неяскраве, просте фото Кейт у джинсах говорить про щоденну версію принцеси", - сказала Данлоп.

Науковиця відзначила й те, як цей допис підкреслив величезну відмінність між принцом та принцесою Вельськими і герцогом та герцогинею Сассекськими.

Історикиня вважає, що британська монархія стає емпатичнішою та ближчою до людей Фото Getty Images

"У місяць, коли ми готуємося до виходу "З любов'ю, Меган" від Netflix, шоубізовий реаліті-серіал із добрячою порцією домашньої безтурботності в каліфорнійському стилі, класичний пост до дня народження представляє дуже британську альтернативу: щиру коротку заяву про любов від усього серця та повагу", - прокоментувала історикиня.

"Це нагадування про те, що, хоча Гаррі та Вільям походять із однієї родини, вони тепер у дуже різних світах та одружені з дуже різними жінками. Проте якщо брати - різні полюси, я певна, що сьогодні всі можуть побажати принцесі Вельській найщасливішого дня народження", - підсумувала вона.

До речі, привітали Кетрін із днем народження і в головному Insta-акаунті королівської родини, обравши фото, де всміхнена принцеса приймає від публіки квіти.

У вересні Міддлтон повідомила, що завершила хіміотерапію, і почала потроху повертатися до роботи принцесою Скрін із Instagram королівської родини

Нагадаємо, зроблено його було 25-го грудня в Сандрінгемі, коли королівська родина традиційно ходила до церкви на ранкову різдвяну службу.

Як відомо, принц Вільям нещодавно зробив емоційне зізнання щодо того, наскільки важким для нього видався рік, коли і дружина, і батько майже одночасно захворіли на рак.