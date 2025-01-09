"Найнеймовірніша дружина": у день народження Кейт Міддлтон палац представив нове фото, а принц Вільям адресував їй щемке зізнання
9-го січня свій день народження святкує принцеса Вельська Кейт Міддлтон. Дружині принца Вільяма виповнилося 43 роки.
У офіційному Instagram палацу традиційно опублікували фото іменинниці. Автором допису з привітанням став сам Вільям.
"Найнеймовірніша дружино та мати. Сила, яку ти продемонструвала впродовж останнього року, вражає. Джордж, Шарлотта, Луї та я так пишаємося тобою. З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. В.", - ідеться в пості.
Нагадаємо, рік тому, через декілька днів після дня народження Міддлтон, її було госпіталізовано. Принцесі зробили планову операцію на черевній порожнині. Тести згодом показали, що в Кейт рак.
Дружина принца Вільяма сама повідомила про це широкому загалові, щоби покласти край спекуляціям. Вона пройшла хіміотерапію та наприкінці року стала потроху повертатися до виконання королівських обовязків.
Як відомо, з раком зараз бореться і 76-річний король Чарльз. Джерела та експерти нащодавно розказали, чому, ймовірно, принцу Вільяму та Кейт доведеться очолити країну раніше, ніж очікувалося.
Принцеса Кейт із неголеним Вільямом та Snoop Dogg з'явилися в сюрприз-зверненні до британських спортсменів. Відео
"Щоби вижити, треба бути сильною": експертка про те, як Міддлтон готується до ролі королеви
Шоколад і бургунді: Міддлтон у трендових кольорах осені вперше після завершення хіміотерапії з'явилася на публіці
Принцеса Кейт у смарагдовому пальті з принцом Вільямом і дітьми приєдналися до Чарльза ІІІ на різдвяній службі. Фото