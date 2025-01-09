"Найнеймовірніша дружина": у день народження Кейт Міддлтон палац представив нове фото, а принц Вільям адресував їй щемке зізнання

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9-го січня свій день народження святкує принцеса Вельська Кейт Міддлтон. Дружині принца Вільяма виповнилося 43 роки.

У офіційному Instagram палацу традиційно опублікували фото іменинниці. Автором допису з привітанням став сам Вільям.

"Найнеймовірніша дружино та мати. Сила, яку ти продемонструвала впродовж останнього року, вражає. Джордж, Шарлотта, Луї та я так пишаємося тобою. З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. В.", - ідеться в пості.

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Для святкового допису палацом було обрано чорно-біле фото, тоді як зазвичай беруться кольорові. Винятком була минулорічна різдвяна листівка Вільяма, Кетрін та їхніх дітей Фото з Instagram принца та принцеси Вельських

Нагадаємо, рік тому, через декілька днів після дня народження Міддлтон, її було госпіталізовано. Принцесі зробили планову операцію на черевній порожнині. Тести згодом показали, що в Кейт рак.

Дружина принца Вільяма сама повідомила про це широкому загалові, щоби покласти край спекуляціям. Вона пройшла хіміотерапію та наприкінці року стала потроху повертатися до виконання королівських обовязків.

Як відомо, з раком зараз бореться і 76-річний король Чарльз. Джерела та експерти нащодавно розказали, чому, ймовірно, принцу Вільяму та Кейт доведеться очолити країну раніше, ніж очікувалося.