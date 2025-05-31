Стильний в окулярах і з батьком в горах: принцеса Євгенія на честь 2-річчя сина замилувала спільними фото

Марія Мельник - 31 травня, 09:45

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія привітала з днем народження сина Ернеста.

У своєму Instagram 35-річна мама запостила фото хлопця і залишила теплі слова на його адресу.

"З днем народження, мій дорогий Ерні. Тобі сьогодні 2 роки! І які ж неймовірні ці два роки були. Ти завжди усміхаєшся, завжди смієшся, завжди обіймаєш, вітаєшся і даруєш радість усім навколо. Мій золотий хлопчику, ми тебе любимо!", - написала принцеса Євгенія.

Син Євгенії = Ернест

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Ернест приміряв на себе окуляри

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Ернест і Огаст - спільне фото

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Принцеса Євгенія з іменинником
Тато, бізнесмен Джек Бруксбенк, також приділяє нащадкам чимало уваги

Тато, бізнесмен Джек Бруксбенк, також приділяє нащадкам чимало уваги

Нагадаємо, донька скандального принца Ендрю та герцогині Сари, принцеса Євгенія у 2018-му вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка. Подружжя виховує двох дітей: вже 2-річного Ернеста і 4-річного Огаста.

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