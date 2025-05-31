Стильний в окулярах і з батьком в горах: принцеса Євгенія на честь 2-річчя сина замилувала спільними фото
Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія привітала з днем народження сина Ернеста.
У своєму Instagram 35-річна мама запостила фото хлопця і залишила теплі слова на його адресу.
"З днем народження, мій дорогий Ерні. Тобі сьогодні 2 роки! І які ж неймовірні ці два роки були. Ти завжди усміхаєшся, завжди смієшся, завжди обіймаєш, вітаєшся і даруєш радість усім навколо. Мій золотий хлопчику, ми тебе любимо!", - написала принцеса Євгенія.
Нагадаємо, донька скандального принца Ендрю та герцогині Сари, принцеса Євгенія у 2018-му вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка. Подружжя виховує двох дітей: вже 2-річного Ернеста і 4-річного Огаста.
"Ти – натхнення": принцеса Євгенія привітала сестру із 36-річчям кумедними фото
"Найкращий день": принцеса Євгенія у річницю пригадала весільний поцілунок з чоловіком. Фото
"Відлік до Різдва розпочато": принцеса Євгенія з мамою і синами повеселилися на зимовому ярмарку в Віндзорі. Фото, відео