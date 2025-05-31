Стильний в окулярах і з батьком в горах: принцеса Євгенія на честь 2-річчя сина замилувала спільними фото

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія привітала з днем народження сина Ернеста.

У своєму Instagram 35-річна мама запостила фото хлопця і залишила теплі слова на його адресу.

"З днем народження, мій дорогий Ерні. Тобі сьогодні 2 роки! І які ж неймовірні ці два роки були. Ти завжди усміхаєшся, завжди смієшся, завжди обіймаєш, вітаєшся і даруєш радість усім навколо. Мій золотий хлопчику, ми тебе любимо!", - написала принцеса Євгенія.

Мама майже повністю показала обличчя Ерні

Реклама:

Схоже, хлопчику з самого дитинства не байдуже на стиль

Іменинник прогулюється зі старшим братиком Огастом

Батьки зробили братам миле спільне фото

Тато, бізнесмен Джек Бруксбенк, також приділяє нащадкам чимало уваги

Нагадаємо, донька скандального принца Ендрю та герцогині Сари, принцеса Євгенія у 2018-му вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка. Подружжя виховує двох дітей: вже 2-річного Ернеста і 4-річного Огаста.