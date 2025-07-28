"Вчиш любити кожну мить": Притула кульками привітав доньку з 8-річчям. Фото

Ексшоумен, волонтер Сергій Притула привітав із 8-им днем народження свою старшу доньку Соломію.

У своєму Instagram зірковий тато запостив спільне фото з іменинницею і залишив теплі слова на її адресу.

"8 - це той самий знак нескінченності, тільки який пішов у вертикаль. Сьогодні Соломійці 8 і ми з дружиною вдячні їй за те нескінченне світло, що променить із її ще маленького, але водночас такого великого серця!

Своїм прикладом ти вчиш нас любити кожну мить життя, Соль. І любити все, за що берешся у житті! Фортепіано? - Вау, а можна ще ударні? Шахи - супер! Фехтування - клас! Їзда на конях - дайте дві. Дзюдо - он помаранчевий мій пояс! Теніс - ну як же "ні", якщо воно канєшно "так"! Сьогодні ми не йдемо на гурток із малювання? - Гаразд, тоді напишу пісню!", - розказав тато про хобі доньки.

"Ти без зволікань вписалась у вертикаль виховного процесу молодшої сестри, з якою ви і сестри, і друзі, і співочий дует, і акторський тандем, і lady-розбишаки. Можливо колись ти заведеш собі сторінки в соцмережах і натрапиш на цей допис. Хочу, щоб ти знала, що у ці важкі часи ти дала мені дуже багато сил та натхнення робити те, що у мене виходить добре. А отже у величезній кількості добрих та корисних справ є і частинка тебе, частинка твого таланту, частинка твоєї посмішки.

Дякую, що можна було завжди безпечно дати потримати менталку у твоїх руках!З Днем Народження, Соль! Рости нам здоровою і розумашкою! Із вдячністю Силам Оборони України за кожен прожитий день! Любимо тебе! Мама, тато, Дмитрик, Стефанія", - написав Притула.

Як відомо, в Сергія та його дружини Катерини також є 4-річна донька Стефанія. Від першого ж шлюбу 44-річний Притула має сина Дмитра, якому вже 17. До речі, у червні тато привітав хлопця з випуском зі школи.