"11 років пролетіли як мить": Притула привітав сина з успішним закінченням школи. Фото
Ексшоумен, волонтер Сергій Притула привітав свого 16-річного сина Дмитра від першого шлюбу з випускним зі школи.
У своєму Instagram 43-річний зірковий батько опублікував знімок з первістком, який гордо тримав свідоцтво. Сергій і Дмитро виглядали щасливими, позуючи в обіймах на тлі навчального закладу.
"11 років пролетіли як мить. Ось і випускний. Вчився добре. Закінчив з відзнакою. Пишаюсь страшенно. Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання. В якому я зичу йому максимального успіху. Залишилось пережити НМТ", — написав він.
Нагадаємо, зі своєю дружиною Катерини Сергій виховує 7-річну Соломію і 4-річну Стефанію. З донечками ексшоумен полюбляє відвідувати особливі місця, а також мило вітати їх зі святами.
До речі, не так давно ТаблоID детально оповідав історію кохання подружжя.
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