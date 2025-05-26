Притула привітав із 4-річчям свою "найменшу найбільшу радість". Фото

Ексшоумен, волонтер Сергій Притула привітав із 4-им днем народження свою молодшу донечку Стефанію. В Instagram він опублікував фото дівчати.

"Днем Народження, моя найменша найбільша радість;)!", - написав зірковий тато.

25-го травня Стефанії Сергіївні виповнилося чотири рочки

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Як відомо, в Сергія та його дружини Катерини також є 7-річна донька Соломія. Від першого ж шлюбу 43-річний Притула має сина Дмитра, якому вже 16.

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