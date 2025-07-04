"Нікому до кишені не заглядаю і до себе не запускаю": Притула розповів, на чому заробляє під час війни

Колишній шоумен, волонтер Сергій Притула розповів, на які кошти його родина живе під час повномасштабної війни. Також він спростував чутки про те, що його благодійний фонд буцімто забирає частину донатів на своє утримання.

Про це мова зайшла під час інтерв'ю "Слава +".

"Я нікому до кишені не заглядаю і до себе не запускаю", - зазначив Сергій, відмовившись окреслити приблизну суму свого місячного прибутку.

Сергій не став розкривати суму своїх прибутків, але запевнив, що його родині вистачає

"Я не в тій історії, коли буду розповідати, скільки хто заробляє тощо. Тому що це нікого не має цікавити і обходити. Я ФОП 3-ої групи, жінка ФОП 3-ох групи. Якась копійка є", - сказав він.

Зі слів Притули, в його дружини Катерини "свій маленький бізнес", а в нього є цінні папери.

"Є ті самі дивіденди з облігацій внутрішньої державної позики. Є у валюті, є в гривні. Свого часу, слава богу, вирішив вложитися і по сей день дуже сильно виручає. Є та сама монетизація. Як би не вистачало, я, мабуть, пішов би собі ще якусь іншу роботу шукати. Мізки є, скіли прокачані, але наразі нам вистачає. Звичайно, що це абсолютно не та історія, як ми жили в 2015-му році чи 2018-му, чи в 2019-му", - зізнався він.

Що ж до фонду, то, пояснив Притула, на зарплати працівникам виділяють кошти як приватні донори, так і великі бізнеси. Бензин також отримується від партнерів.

Притула і його дружина Катерина Сопельник - ФОПи 3-ої групи

"Зараз зайти можна на Facebook-сторінку фонду чи мою, прогорнути до моменту, де ми дякуємо нашим партнерам кожного місяця: хто підтримує мілітарний напрямок, хто підтримує гуманітарний і окремо ми виділяємо тих, хто виділяє гроші на інституційку. Тому це все маячня, що фонд відбирає відсоток на утримання себе. Це все брехня, відверто кажучи", - заявив він.

"Я вже три роки пояснюю людям, як у нас виглядає вся ця історія, але все одно з'явиться якийсь рандомний Вася, який буде розказувати: "Ні-ні-ні, не вірте їм." Тобто найбільші бізнеси країни підтримують мій фонд, дають гроші на зарплату, а я чогось маю звертати увагу на те, що цей Вася буде говорити", - обурився Сергій.

Нагадаємо, наприкінці червня Притула відзначив своє 44-річчя та закликав привітати його донатами для війська. Раніше до татової аудиторії з закликом донатити на допомогу Силам оборони України зверталися дочки Сергія, 7-річна Соломія та 4-річна Стефанія.

Як відомо, в волонтера також є син Дмитро, якому 16.