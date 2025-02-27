"Як аналог алкоголю": Аніта Луценко пояснила, що вона думає про "Оземпік"

Зіркова тренерка Аніта Луценко висловила своє ставлення до "Оземпіку" та інших схожих препаратів, які допомагають схуднути. Вона дійсно вважає це "магічною пігулкою", але побоюється, що пігулка ця може нести в собі приховану небезпеку.

Думками про це 40-річна Аніта поділилася в Insta-сторіс.

"По-перше, я, як і всі, вважаю, що це просто нереальне відкриття! Реально магічна пігулка!", - почала Луценко.

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Аніта погоджується з тим, що "Оземпік" - це "магічна пігулка". Але є "але"...

"При цьому наука така штука, що потребує досліджень і, як на мене, тільки через 5-10, а може, і 20 років буде все більш зрозуміло, і класно, якщо ок. Хоча мені складно як нутриціологу і тренеру зрозуміти, як втрата ваги, при якій 30% іде з м'язів, може бути безпечною і без наслідків", - зізналася вона.

Як приклад Аніта навела відомий кейс із препаратом "Талідомід", який у 1950-1960-их роках активно виписувався вагітним, і лише згодом з'ясувалося, що він призводить до розвитку серйозних вад у дитини.

Тренерка має сумніви в тім, що худнути на таких препаратах справді безпечно

"Для мене "Оземпік" і аналоги виглядають як аналог алкоголю. Є 2 сторони: це приємно, підіймає настрій, естетично, частина культури. З іншої сторони, це все ж таки отрута і болить голова, нудота, неадекватні дії ніхто не відміняв", - зазначила тренерка.

Продовживши проводити цю паралель, Аніта зауважила, що бути струнким і здоровим можна й без допомоги препарату, але з ним - легше, принаймні, так здається.

Луценко порівняла "Оземпік" із алкоголем

"Нудота від їжі. Їжа раз на день. Можливість їсти нездорову їжу і худнути - ну це, звичайно, клас, але чи це про вміння балансувати - ну, очевидно, ні. Звичайно, можна почати фігачити як не в себе спорт і зберігати м'язову масу. Але навіщо, якщо можна і по-простому. І з легким спортом, і з солодощами, піцою і іншим, просто в міру", - написала Луценко.

"Для мене це про розвиток. Коли ти вмієш і без чарівних пігулок жити красиве і здорове життя. Це складніше, але якось багатогранніше", - додала вона.

Нагадаємо, блогерка Олена Філонова не приховує, що худне за допомогою ін'єкцій, та демонструє результат у Instagram. А от її колега Анна Алхім має не надто позитивний досвід використання препарату для схуднення. ТаблоІD також розказував про закордонних селебрітіз, які на собі спробували "Оземпік".