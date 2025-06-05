Зірка "Району Мелроуз" Разерфорд разом із 18-річним сином попозувала на траві для глянцю. Фото

Американська акторка Келлі Разерфорд, відома за серіалами "Район Мелроуз" та "Пліткарка", у компанії свого 18-річного сина Гермеса Густава Деніела Ґірша знялася для нідерландського Harper's Bazaar.

На обкладинці глянцю 56-річна зіркова мама позувала на траві в білих штанах і накидці, що нагадувала ковдру. Її первісток лежав поруч з оголеним торсом.

На інших фото Келлі показалась у коротесеньких шортах, червоному оверсайз комплекті, максісукні з голими плечима у смужку та в летючому луці з квітковим принтом.

Гермес приєднався до мами для сонячної фотосесії Фото lalo.eva

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Зйомка проходила в Музеї сучасного мистецтва у Франції

На альтернативній обкладинці кінозірка позувала наодинці

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, німецького підприємця Даніела Ґірша актриса також має майже 16-річну дочку Хелену Грейс. Розлучення пари було гучним і вони навіть судилися за опіку над дітьми.

У 2015-му суд вирішив, що неповнолітні нащадки будуть жити з батьком у Монако. Юридичні баталії довели Келлі до банкрутства.

До речі, Разерфорд є справжньою поціновувачкою українських брендів. Якось її зазнімкували у вишиванці Yuliya Magdych.