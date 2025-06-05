Зірка "Району Мелроуз" Разерфорд разом із 18-річним сином попозувала на траві для глянцю. Фото

Карина Тімкова - 5 червня, 15:45

Американська акторка Келлі Разерфорд, відома за серіалами "Район Мелроуз" та "Пліткарка", у компанії свого 18-річного сина Гермеса Густава Деніела Ґірша знялася для нідерландського Harper's Bazaar.

На обкладинці глянцю 56-річна зіркова мама позувала на траві в білих штанах і накидці, що нагадувала ковдру. Її первісток лежав поруч з оголеним торсом.

На інших фото Келлі показалась у коротесеньких шортах, червоному оверсайз комплекті, максісукні з голими плечима у смужку та в летючому луці з квітковим принтом.

Келлі Разерфорд попозувала на траві з сином з голим торсом
Гермес приєднався до мами для сонячної фотосесії
Фото lalo.eva

Келлі Разерфорд в ошатних луках попозувала з сином для глянцю

Також юнак вдягнув елегантний білий костюм

Келлі Разерфорд посиділа на траві поруч із сином з голим торсом

Сімейні знімки вийшли теплими і затишними

Келлі Разерфорд у шортах і футболці похизувалася стрункістю

Разерфорд засвітила стрункі ніжки просто неба

Келлі Разерфорд у червоному луці посвітила плечима для фото

Акторка оголила плечі в ефектному total red

Келлі Разерфорд у ніжній квітковій сукенці повисіла на дереві

Зйомка проходила в Музеї сучасного мистецтва у Франції

Разерфорд з Район Мелроуз з оголеними плечима знялася для глянцю

На альтернативній обкладинці кінозірка позувала наодинці

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, німецького підприємця Даніела Ґірша актриса також має майже 16-річну дочку Хелену Грейс. Розлучення пари було гучним і вони навіть судилися за опіку над дітьми.

У 2015-му суд вирішив, що неповнолітні нащадки будуть жити з батьком у Монако. Юридичні баталії довели Келлі до банкрутства.

До речі, Разерфорд є справжньою поціновувачкою українських брендів. Якось її зазнімкували у вишиванці Yuliya Magdych.

Читайте також:

Вагітна Разерфорд не може поділити з чоловіком дитину

Зірка "Району Мелроуз" відмовилася повертати дітей ексу

59-річна Ліза Рінна в Парижі стріла колегу з "Району Мелроуз" та знялася в спідньому

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів