Ребрик замилувала мережу новорічними листівками з молодшими донечками в шапках Санти. Фото

Новорічне мімімі від маленької Адель Усі фото @newangel_photographer

Актриса, телеведуча і багатодітна мама Лілія Ребрик підготувала до новорічних свят багато милого фотоконтенту, яким охоче ділиться з підписниками.

З новим 2025 роком вона привітала добіркою листівок із зображенням молодших дочок в шапках Санта-Клауса.

Головною моделлю на святкових фото стала 9-місячна Адель, яку зазнімкували у різних сукенках та на санчатах. Також на одному зі знімків з сестричкою позує 6-річна Поліна.

Реклама:

Наймиліші новорічні листівки від доньок Лілії Ребрик

"З новим 2025 💙 Нехай всім нам він принесе те, про що ми мріємо! Особливо те — про що мріємо всі-всі разом без винятку 💛 І кожному окремо — по здійсненню найзаповітнішої мрії!", - побажала Ребрик.

Песику теж дали шапку Санти

Схоже, в родині росте справжня модель

Маленька Аделька вітає з Новим роком!

До речі, напередодні Нового року Ребрик виклала також добірку фото, на якій позувала вся родина.

Нагадаємо, напередодні свят Ребрик не забула покрасуватися у блискучій сукні та назвалася "матір'ю драконів". А на 9 місяців донечки вона разом із нею позувала в леопардових луках.