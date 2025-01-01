Ребрик замилувала мережу новорічними листівками з молодшими донечками в шапках Санти. Фото
Актриса, телеведуча і багатодітна мама Лілія Ребрик підготувала до новорічних свят багато милого фотоконтенту, яким охоче ділиться з підписниками.
З новим 2025 роком вона привітала добіркою листівок із зображенням молодших дочок в шапках Санта-Клауса.
Головною моделлю на святкових фото стала 9-місячна Адель, яку зазнімкували у різних сукенках та на санчатах. Також на одному зі знімків з сестричкою позує 6-річна Поліна.
"З новим 2025 💙 Нехай всім нам він принесе те, про що ми мріємо! Особливо те — про що мріємо всі-всі разом без винятку 💛 І кожному окремо — по здійсненню найзаповітнішої мрії!", - побажала Ребрик.
До речі, напередодні Нового року Ребрик виклала також добірку фото, на якій позувала вся родина.
Нагадаємо, напередодні свят Ребрик не забула покрасуватися у блискучій сукні та назвалася "матір'ю драконів". А на 9 місяців донечки вона разом із нею позувала в леопардових луках.
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