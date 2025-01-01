Ребрик замилувала мережу новорічними листівками з молодшими донечками в шапках Санти. Фото

Тамара Кудрявченко 1 січня, 10:30
Молодша донька Ребрик

Новорічне мімімі від маленької Адель

Усі фото @newangel_photographer

Актриса, телеведуча і багатодітна мама Лілія Ребрик підготувала до новорічних свят багато милого фотоконтенту, яким охоче ділиться з підписниками.

З новим 2025 роком вона привітала добіркою листівок із зображенням молодших дочок в шапках Санта-Клауса.

Головною моделлю на святкових фото стала 9-місячна Адель, яку зазнімкували у різних сукенках та на санчатах. Також на одному зі знімків з сестричкою позує 6-річна Поліна.


Молодші дочки Лілі Ребрик

Наймиліші новорічні листівки від доньок Лілії Ребрик

"З новим 2025 💙 Нехай всім нам він принесе те, про що ми мріємо! Особливо те — про що мріємо всі-всі разом без винятку 💛 І кожному окремо — по здійсненню найзаповітнішої мрії!", - побажала Ребрик.

Песику теж дали шапку Санти

Песику теж дали шапку Санти

Адель дочка Ребрик

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Маленька Аделька вітає з Новим роком!

Маленька Аделька вітає з Новим роком!

До речі, напередодні Нового року Ребрик виклала також добірку фото, на якій позувала вся родина.

Нагадаємо, напередодні свят Ребрик не забула покрасуватися у блискучій сукні та назвалася "матір'ю драконів". А на 9 місяців донечки вона разом із нею позувала в леопардових луках.

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Лілія Ребрик
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