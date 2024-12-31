"Матір драконів" Ребрик замилувала ніжностями з чоловіком і песиком біля ялинки

Акторка, телеведуча та "матір драконів" Лілія Ребрик наробила фото біля новорічної ялинки.

Зірка попозувала в обтистлій сукні і показалася у теплих обіймах з чоловіком.

"Ну що, матір драконів гарно впоралася цього року зі своєю роллю! І вже придивляється до образу змії! Все гарне за 2024 залишу в серці, все погане — в памʼяті, все світле — понесу далі! Діліться своїми мріями під цим постом! Я просто гарантую: вони здійсняться!", - звернулася до підписників Ребрик.

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