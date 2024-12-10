"Мама - це Wi-Fi енергії в сім'ї": багатодітна Ребрик про важливість делегування та як створити собі новорічний настрій

Акторка, телеведуча та багатодітна мама Лілія Ребрик розповіла, як їй вдається поєднувати всі ці ролі. На думку зірки, жінка - це "Wi-Fi енергії" в родині і їй не можна розряджатися.

Про це, а ще про те, як змінилися стосунки зі старшими доньками, Діаною і Поліною, після народження молодшої, Аделіни, і чи лишається в них із чоловіком, Андрієм Диким, час на романтику, Ребрик розповіла Viva!.

На думку 43-річної Лілі, головне завдання працюючої багатодітної мами - правильно все організувати та не боятися делегувати завдання.

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"Це не так просто, але цього можна навчитися, і, як на мене, я це вмію бездоганно. Часто жінки дуже часто багато на себе звалюють, а потім ходять виснажені, без настрою, бо просто постійно хочуть спати. Ні, так не можна, бо мама — це такий собі Wi-Fi енергії в сім’ї. Якщо вона виснажена, то батарейки розряджені в усіх", - поділилася Ребрик.

Лілія вважає, що мама - це Wi-Fi енергії в родині Фото Дар'ї Чупрун

"Я така мама, яка вміє доручити щось своїм рідним, близьким. Якщо хтось із них може погуляти з вашою дитиною, то попросіть про це, а самі відпочиньте або зробіть щось корисне для себе. Родина - це команда, де всі грають в одні ворота. У нас одні правила, про які ми домовляємося, і у кожного свої обов'язки", - розказала вона.

Одне з важливих правил у родині Ребрик - те, що з народженням кожної наступної дитини любові лише більшає.

"Вони (Діана та Поліна) дуже чекали на появу сестрички. В нашій сім'ї є правило: з появою кожної дитини любові стає ще більше. Ми не ділимо її на трьох, а збільшуємо втричі. Коли з'явилася друга донька, ми любов, ніжність, турботу помножили на два. З появою третьої дитини любов, ніжність і турбота збільшилися втричі. Це дуже крутий принцип. Якщо говорити про увагу, яку ми приділяємо дітям, то для нас важливо проводити час усім разом і з кожною дитиною окремо. Потрібно завжди знаходити для цього можливість, адже діти дивляться на батьків і в них вибудовується модель поведінки на майбутнє", - зазначила зірка.

Ребрик якось пояснювала, що означає ім'я їхньої з Диким третьої доньки Фото Дар'ї Чупрун

Ребрик переконана, що дуже важливо тримати баланс у житті незалежно від того, скільки в тебе дітей.

"Можливо мати трьох дітей і бути успішною. Можна бути прекрасними батьками й при цьому залишатися чоловіком і жінкою, які кохають одне одного й не втомлюються проявляти ніжність, увагу, турботу, поважають одне одного, говорять про свої почуття. Тобто це все і є складники родини, в якій панує любов. Я знаю, що в нас немає обов'язків, натомість є нормальне, живе бажання допомогти. Ми дуже любимо одне одного. І це найпотужніша сила, яка тримає родину в гармонії й балансі. Попри всі обставини", - наголосила вона.

"Час на романтику знайдеться завжди, якщо є бажання. Просто на різних етапах життя вона інша. Зараз, коли ми з трьома дітьми, особливо коли одне з них ще немовля, це такий квест. Але тим цікавіше, тим гостріше відчуваєш цю романтику, коли врешті-решт вдається побути одне з одним. З іншого боку, навіть разом випити каву зранку можна з романтикою, відчути її. Зрештою, можна робити романтично що завгодно", - поділилася Ребрик.

Наприкінці грудня Лілія та Андрій святкуватимуть 13-ту річницю шлюбу Фото Дар'ї Чупрун

Новорічні свята Лілія має намір провести в колі рідних: із дітьми та батьками, її та чоловіковими. Телезірка дала пораду тим, кому в нинішня скрутні часи важко відчути святковий настрій.

"Впевнена, що новорічний настрій приходить сам, адже вся передсвяткова метушня вабить і нагадує про себе. Але зараз нас всіх змінила війна. Ти розумієш, що вже немає такого, як раніше, настрою, але ж діти хочуть свята, радості. Тому я навчилася допомагати собі ззовні, коли важко всередині. Це шлях від зовнішнього до внутрішнього: коли зле, маєш поганий настрій — варто вдягнути щось яскраве, розправити плечі, зробити, наприклад, мейкап чи якусь процедуру, яка тобі допомагає. І ти вже починаєш потроху усміхатися, тобі набагато краще, бо ти собі допоміг. Відразу стає легше. Так само і з настроєм зараз, в умовах війни", - запевнила Ребрик.

"Ми заново вчимося усміхатися. Попри все, всупереч всім обставинам, намагаємося "тримати обличчя", бо розуміємо, що ворог якраз прагне того, щоб ми змарніли. Не дамо йому відчути цю емоцію. Ми не змарніємо. Й святкуватимемо Новий рік. Станемо усміхатися. Будемо створювати новорічний настрій і підемо в кінотеатри з 1 січня на кіно, відзняте в Україні, створене з любов'ю. Наповнюватимемо цей світ теплом і коханням. Бо ми — українці, ми такі, ми сильні. Вміємо усміхатися долі, а вона усміхатиметься нам у відповідь. Я дуже вірю в бумеранг добра у житті", - підсумувала вона.

Зірка закликає не дозволити ворогу вкрасти у нас свято Фото Дар'ї Чупрун

Як відомо, Ліля з трьома доньками вже прикрасили ялинку, причому декор зробили лише в одному кольорі. Нагадаємо, телезірка розповідала, чим її досвід материнства із третьою дитиною відрізняється від попереднього.