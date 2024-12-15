"Порція гламуру": Ребрик привітала дочку з 9-ма місяцями та вбралася з нею у леопардовий лук

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик щомісяця відзначає дорослішання молодшої донечки Аделіни милими відео. Цього разу зірка показала найменшеньку красуню у хижому образі.

Ролик Ребрик опублікувала у своєму Instagram.

Аделіні виповнилося 9 місяців, тож з нагоди свята Ребрик вбрала її у хижий принт. До слова, вона сама та її середня донька Поліна теж були у схожих образах.

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"Обережно, порція гламуру на цьому відео зашкалює! Адель 9 місяців! Дев'ять! Кайфуємо бути твоїми батьками, Адель", - написала вона.

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Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Лілія Ребрик розповідала, що вона мама, яка вміє делегувати завдання, а також поділилася, що її старші донечки з нетерпінням чекали на молодшу.

Як відомо, у Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє старших донечок: Діана та Поліна.