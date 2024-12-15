"Порція гламуру": Ребрик привітала дочку з 9-ма місяцями та вбралася з нею у леопардовий лук
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик щомісяця відзначає дорослішання молодшої донечки Аделіни милими відео. Цього разу зірка показала найменшеньку красуню у хижому образі.
Ролик Ребрик опублікувала у своєму Instagram.
Аделіні виповнилося 9 місяців, тож з нагоди свята Ребрик вбрала її у хижий принт. До слова, вона сама та її середня донька Поліна теж були у схожих образах.
"Обережно, порція гламуру на цьому відео зашкалює! Адель 9 місяців! Дев'ять! Кайфуємо бути твоїми батьками, Адель", - написала вона.
Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Лілія Ребрик розповідала, що вона мама, яка вміє делегувати завдання, а також поділилася, що її старші донечки з нетерпінням чекали на молодшу.
Як відомо, у Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє старших донечок: Діана та Поліна.