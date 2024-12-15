"Порція гламуру": Ребрик привітала дочку з 9-ма місяцями та вбралася з нею у леопардовий лук

Юлія Леськова 15 грудня, 13:58
Лілія Ребрик позує для фото
Фото Наталія Царук

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик щомісяця відзначає дорослішання молодшої донечки Аделіни милими відео. Цього разу зірка показала найменшеньку красуню у хижому образі.

Ролик Ребрик опублікувала у своєму Instagram.

Аделіні виповнилося 9 місяців, тож з нагоди свята Ребрик вбрала її у хижий принт. До слова, вона сама та її середня донька Поліна теж були у схожих образах.


"Обережно, порція гламуру на цьому відео зашкалює! Адель 9 місяців! Дев'ять! Кайфуємо бути твоїми батьками, Адель", - написала вона.

Лілія Ребрик зі своєю донечкою

Слово "мама" маленька Адель вимовила у 7 місяців

Лілія Ребрик попозувала з молодшою донькою

Ребрик частенько влаштовує фотозйомки з донечкою

Лілія Ребрик з молодшою донькою попозувала для фото

Навіть святковий торт був у хижий принт

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Лілія Ребрик розповідала, що вона мама, яка вміє делегувати завдання, а також поділилася, що її старші донечки з нетерпінням чекали на молодшу.

Як відомо, у Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє старших донечок: Діана та Поліна.

Читайте також:

"Дуже схожі": Ребрик замилувала шанувальників обіймами з 12-річною дочкою. Фото

"Горда красуня": Ребрик після розлуки зацьомала молодшу донечку. Фото

"Нам із тобою пощастило": Ребрик привітала Дикого з днем народження і показала його в оточенні "жіночого батальйону"

Лілія Ребрик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів