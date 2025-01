Ребрик в обтислому максі та ошатна Сумська засвітилися з доньками на кіноподії в Києві. Фото

Днями в одному зі столичних кінотеатрів відбувся допрем'єрний показ новорічної комедії "Потяг у 31 грудня".

Кіноподію відвідали близько тисячі гостей, зокрема й чимало зірок - телеведучий та продюсер Юрій Горбунов, акторки Ольга Сумська із дочкою Ганною, Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким та середньою донькою Поліною, Дар'я Петрожицька, співак Михайло Хома, фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин та інші.

Ганна Борисюк, Лілія Ребрик та Ольга Сумська відвідали допрем'єрний показ Фото надані пресслужбою

До речі, "Потяг у 31 грудня" став дебютом на українських великих екранах колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон. Так автори фільму хотіли показати, що поїздами Укрзалізниці можуть подорожувати різні люди, незалежно від рангу і статусу. У комедії Джонсон постає насамперед не як політик, а як пересічний пасажир.

Реклама:

"За сценарієм Борис Джонсон, вдягнений у синю куртку та в іміджеву шапку Укрзалізниці, мав звернутися до українців своєю коронною фразою: "Добрий день, everybody, and Happy New Year!"", - розповіла продюсерка фільму Зоя Сошенко.

6-річна Поліна Дика прийшла побачити комедію з татом Андрієм та мамою Лілією

Британський експрем'єр, який під час роботи над фільмом перебував у Києві з робочим візитом, з радістю погодився взяти участь у зніманні. Ба більше, продюсерам вдалося долучити Бориса Джонсона до благодійних ініціатив — він підписав кінохлопавку та український прапор. Тепер ці експонати підуть з молотка на допомогу ЗСУ.

Після перегляду стрічки зіркові гості поділилися своїми враженнями.

Актор та захисник України Макс Девізоров на івенті був у військовій формі

"Пісня "Запроси мене у сни свої", яка зазвучала у фільмі, викликала саме ті емоції, які я відчув, записуючи цей трек. Він допоміг мені повернутися до звичного життя, хоча це було дуже непросто. Під час перегляду стрічки я усміхався, і навіть були сльози радості. Я б рекомендував переглянути "Потяг у 31 грудня" кожному, адже нам потрібен позитив, треба розгледіти у цій війні життя. Це те, заради чого ми боремося", - зазначив Валерій Харчишин.

"Найголовніше, що фільм має атмосферу. До його перегляду у мене абсолютно не було різдвяного настрою, але він з‘явився, і я б переглянула цю картину ще раз, хоча й роблю це дуже рідко. Всім раджу піти на "Потяг у 31 грудня"", - закликала Петрожицька.

Дар'я Петрожицька вбралася в грайливо-романтичне платтячко, а Леся Самаєва додала образу новорічного вайбу блискучою кофтинкою

А от Арам Арзуманян вирішив не сильно заморочуватися з луком для кіноподії

Макс Девізоров і Лілія Цвєлікова

Нагадаємо, на початку грудня українські зірки з'явилися на червоному хіднику музичної премії MUZVAR AWARDS 2024 разом із песиками, котрим потрібен дім.