Блонд і картата сумка: Кацурін показав, яким був після переїзду з Бердянська до Києва

Марія Мельник - 26 травня, 13:00

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін нерідко з гумором пригадує свою юність.

Цього разу 35-річний коханий співачки Наді Дорофєєвої і ексчоловік дизайнерки Даші Кацуріної показав, який вигляд мав, коли переїжджав у Київ з Бердянська.

Кацурін у 15
Міша виділявся з натовпу вже у свої 15-16 років
Кацурін у жовтому в юні роки

Коли вмієш без слів привертати до себе увагу


Нагадаємо, раніше Кацурін вже показував, який вигляд мав у шкільні роки, і розказував, як перетворився з "біленького усміхненого котика на рудого розкуйовдженого дракона".

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