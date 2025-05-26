Блонд і картата сумка: Кацурін показав, яким був після переїзду з Бердянська до Києва
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін нерідко з гумором пригадує свою юність.
Цього разу 35-річний коханий співачки Наді Дорофєєвої і ексчоловік дизайнерки Даші Кацуріної показав, який вигляд мав, коли переїжджав у Київ з Бердянська.
Нагадаємо, раніше Кацурін вже показував, який вигляд мав у шкільні роки, і розказував, як перетворився з "біленького усміхненого котика на рудого розкуйовдженого дракона".
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