Різатдінова у боді та на шпильках закинула ноги вгору заради ефектних фото

Тамара Кудрявченко - 18 серпня, 12:00

Гімнастка Ганна Різатдінова не приховує, що дуже любить професійній зйомки та бути моделлю під час них. Тож в арсеналі спортсменки постійно більшає різноманітних фотосесій у гламурних образах. 

Днями олімпійська призерка поділилася новими кадрами, на яких позує у незвичних позах - догори ногами коло стіни. 

Гімнастка поділилася чорно-білими фото у боді

Фото @michael_fedorak

Для зйомки Ганна вбралася у бодіс'ют, колготки, човники на високих підборах та шкіряний бомбер. Весь цей аутфіт підкреслив фігуру гімнастки, особливо її довжелезні ноги. 


Ганна Різатдінова догори ногами

Нетривіальна поза робить ноги Ані ще більш ефектними

Фото @michael_fedorak
"Богіня", "нереальна", "неймовірна", "фантастичний вигляд" - пишуть у коментарях Різатдіновій

Нагадаємо, нещодавно 32-річна Ганна повторила челендж на одній нозі, який ускладнила гантеллю та гімнастичною стрічкою. 

А якось Різатдінова зізналася, що хоче бути як Дженніфер Лопес. 

