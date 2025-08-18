Різатдінова у боді та на шпильках закинула ноги вгору заради ефектних фото

Гімнастка Ганна Різатдінова не приховує, що дуже любить професійній зйомки та бути моделлю під час них. Тож в арсеналі спортсменки постійно більшає різноманітних фотосесій у гламурних образах.

Днями олімпійська призерка поділилася новими кадрами, на яких позує у незвичних позах - догори ногами коло стіни.

Гімнастка поділилася чорно-білими фото у боді Фото @michael_fedorak

Для зйомки Ганна вбралася у бодіс'ют, колготки, човники на високих підборах та шкіряний бомбер. Весь цей аутфіт підкреслив фігуру гімнастки, особливо її довжелезні ноги.

Нетривіальна поза робить ноги Ані ще більш ефектними Фото @michael_fedorak

"Богіня", "нереальна", "неймовірна", "фантастичний вигляд" - пишуть у коментарях Різатдіновій

Нагадаємо, нещодавно 32-річна Ганна повторила челендж на одній нозі, який ускладнила гантеллю та гімнастичною стрічкою.

А якось Різатдінова зізналася, що хоче бути як Дженніфер Лопес.