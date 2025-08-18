Різатдінова у боді та на шпильках закинула ноги вгору заради ефектних фото
Гімнастка Ганна Різатдінова не приховує, що дуже любить професійній зйомки та бути моделлю під час них. Тож в арсеналі спортсменки постійно більшає різноманітних фотосесій у гламурних образах.
Днями олімпійська призерка поділилася новими кадрами, на яких позує у незвичних позах - догори ногами коло стіни.
Для зйомки Ганна вбралася у бодіс'ют, колготки, човники на високих підборах та шкіряний бомбер. Весь цей аутфіт підкреслив фігуру гімнастки, особливо її довжелезні ноги.
Нагадаємо, нещодавно 32-річна Ганна повторила челендж на одній нозі, який ускладнила гантеллю та гімнастичною стрічкою.
А якось Різатдінова зізналася, що хоче бути як Дженніфер Лопес.
