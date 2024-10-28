Наречена Стейтема у молочній сукні попозувала в розкішному інтер'єрі свого лондонського будинку. Фото

Наречена Стейтема показала своє житло в Лондоні

Англійська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі показала інтер'єр свого лондонського помешкання у будинку в георгіанському стилі, до реставрації і реконструкції якого вона долучилася особисто.

Фотографії моделі у її розкішному таунхаусі були зняті для Vogue Living.

Наречена актора Джейсона Стейтема зауважила, що повернення будинку до первісного стану і вигляду було найбільшим творчим проєктом, над яким вона коли-небудь працювала.

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Ніжні пастельні кольори, дизайнерські речі та мистецтво Фото Vogue Living Australia

Над дизайном свого помешкання у молочно-бежевих тонах Розі працювала разом із відомою британською дизайнеркою Роуз Юніаке, яка славиться своєю витонченою чутливістю, елегантними інтер’єрами та антикваріатом.

Розі пишається своїм проєктом

Житло Хантінгтон-Вайтлі прикрашено багатьма творами мистецтва, створеними саме жінками.

Референси для майбутнього ремонту

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Нагадаємо, як нещодавно розповів інсайдер, 57-річний Стейтем начебто дозрів до того, аби взяти матір своїх дітей заміж, і незабаром відведе її до вівтаря. Як відомо, пара заручилася ще у 2016-му і відтоді завела двох дітей.