"Чимало жорстких життєвих уроків": наречена Стейтема розповіла, як він вплинув на неї за понад 13 років стосунків

Пара виховує 2 дітей та заручена вже купу років фото з Instagram розі Хантінгтон-Вайтлі

36-річна британська модель Розі Хантінгтон-Вайтлі рідко обговорює особисте життя на публіці. Манекенниця, яка вже купу років заручена з актором Джейсоном Стейтемом та має від нього двох дітей, привідкрила завісу в інтерв’ю під час подкасту Reign with Josh Smith.

Зокрема, Хантінгтон-Вайтлі зізналася, що в її житті було чимало невдач, пов’язаних із кар’єрою. І саме чоловік допоміг їй не втратити віру в себе та кардинально змінити підхід до роботи.

"У модній індустрії трапляється дуже багато відмов щодо роботи і в такі моменти ти проживаєш чимало жорстких життєвих уроків... Я не завжди отримувала роботу, яку хотіла. Інколи ситуації складалися не так, як я очікувала. Я пам’ятаю, як мене одного разу відправили додому (відмовили - ред.) і це дуже зачепило мою душу", – сказала вона.

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І ось саме в такі моменти відчаю на допомогу красуні прийшов її коханий. Як розповіла Розі, Джейсон допоміг їй стати більш незалежною від індустрії та обставин, які раніше впливали на неї.

"Він був моєю опорою та підтримкою. Коли я починала, правила були такі: ти стаєш частиною модельного агентства і вони контролюють твій розклад, твої зйомки та графік роботи, кажуть що робити, і куди йти… І це був саме Джейсон (хто допоміг змінити обставини - ред.). Він, до речі, і у власній роботі може себе відстояти, він використовує віру в себе як зброю і це заразно", – зізналася Хантінгтон-Вайтлі.

Нагадаємо, Джейсон старший за Розі на 20 років. Більше про пари з чималою різницею у віці читайте в попередньому матеріалі.