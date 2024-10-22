Після 8 років заручин: інсайдер розсекретив подальші плани Стейтема і Хантінгтон-Вайтлі
Шанувальники англійського актора Джейсона Стейтема та моделі Розі Хантінгтон-Вайтлі в 2016-му році страшенно зраділи новині про заручини своїх улюбленців. Але відтоді вже встигли трохи занепокоїтися - в пари вже двоє дітей, а весілля все нема й нема.
Утім подейкують, незабаром 57-річний Джейсон і 37-річна Розі таки вирушать до вівтаря.
Про це розповіло джерело Radar Online.
"Після того, як вони заручилися, вона завагітніла, тож вони відклали (одруження), оскільки вона не хотіла бути вагітною на весіллі. У них була така ідея, що їм хочеться, щоби їхній син був досить дорослим, щоби стати частиною весілля, тож вони відклали ще надовше", - пояснив інсайдер.
Первісток Стейтема і Хантінгтон-Вайтлі, Джек з'явився на світ у червні 2017-го. А в лютому 2022-го в пари народилася дівчинка, яку назвали Ізабелла. Тепер же Розі з Джейсоном хочуть дитинку номер три, тож відклалати весілля вже нема куди.
"Незабаром вони хочуть завести третю дитину. В ідеалі їм хотілося би побратися, перш ніж вона (Розі) завагітніє - інакше їм знову доведеться все ставити на паузу", - поділився співрозмовник видання.
"Жартують, що якщо вони продовжать чекати, то будуть уже в будинку для літніх, коли зможуть влаштувати весілля - але це дійсно недалеко від правди", - додав він.
Нагадаємо, Стейтем та Хангітнгтон-Вайтлі разом уже понад 13 років. Нещодавно модель розповіла, як його підтримка допомогла їй у кар'єрі.
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