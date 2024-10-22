Після 8 років заручин: інсайдер розсекретив подальші плани Стейтема і Хантінгтон-Вайтлі

Фото Getty Images

Шанувальники англійського актора Джейсона Стейтема та моделі Розі Хантінгтон-Вайтлі в 2016-му році страшенно зраділи новині про заручини своїх улюбленців. Але відтоді вже встигли трохи занепокоїтися - в пари вже двоє дітей, а весілля все нема й нема.

Утім подейкують, незабаром 57-річний Джейсон і 37-річна Розі таки вирушать до вівтаря.

Про це розповіло джерело Radar Online.

Реклама:

"Після того, як вони заручилися, вона завагітніла, тож вони відклали (одруження), оскільки вона не хотіла бути вагітною на весіллі. У них була така ідея, що їм хочеться, щоби їхній син був досить дорослим, щоби стати частиною весілля, тож вони відклали ще надовше", - пояснив інсайдер.

Розі та Джейсон виховують 7-річного сина і 2,5-річну доньку Фото з Instagram Стейтема

Первісток Стейтема і Хантінгтон-Вайтлі, Джек з'явився на світ у червні 2017-го. А в лютому 2022-го в пари народилася дівчинка, яку назвали Ізабелла. Тепер же Розі з Джейсоном хочуть дитинку номер три, тож відклалати весілля вже нема куди.

"Незабаром вони хочуть завести третю дитину. В ідеалі їм хотілося би побратися, перш ніж вона (Розі) завагітніє - інакше їм знову доведеться все ставити на паузу", - поділився співрозмовник видання.

"Жартують, що якщо вони продовжать чекати, то будуть уже в будинку для літніх, коли зможуть влаштувати весілля - але це дійсно недалеко від правди", - додав він.

Нагадаємо, Стейтем та Хангітнгтон-Вайтлі разом уже понад 13 років. Нещодавно модель розповіла, як його підтримка допомогла їй у кар'єрі.



