Наречена Стейтема у крихітному топі заселфила оголений прес на затишних домашніх фото
Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі у своєму Instagram опублікувала нові кокетливі знімки, зроблені у її лондонському таунхаусі.
Наречена актора Джейсона Стейтема професійно позувала на мʼякому кріслі в світло-сірому трикотажному комплекті, що складався з обтислих штанів, топу й короткого кардигану.
Лук Розі доповнила золотими сережками та своїм фірмовим пучком.
На деяких кадрах 37-річна модель крупним планом показала свій прес.
Нагадаємо, нещодавно Розі потішила фанатів, повернувшись на модний подіум вперше за 10 років.
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