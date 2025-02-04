Наречена Стейтема у крихітному топі заселфила оголений прес на затишних домашніх фото

Модель у звабливих позах показала, як треба носити домашній одяг Фото з Instagram

Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі у своєму Instagram опублікувала нові кокетливі знімки, зроблені у її лондонському таунхаусі.

Наречена актора Джейсона Стейтема професійно позувала на мʼякому кріслі в світло-сірому трикотажному комплекті, що складався з обтислих штанів, топу й короткого кардигану.

Лук Розі доповнила золотими сережками та своїм фірмовим пучком.

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На деяких кадрах 37-річна модель крупним планом показала свій прес.

Ефектна блондинка попозувала на кріслі у затишному та сексуальному костюмчику

Цікаво, чи зірка подіумів справді так ходить вдома чи лише вбралася задля фото

Розі посвітила своєю тонкою талією

Нагадаємо, нещодавно Розі потішила фанатів, повернувшись на модний подіум вперше за 10 років.