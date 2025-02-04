Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Наречена Стейтема у крихітному топі заселфила оголений прес на затишних домашніх фото

Карина Тімкова 4 лютого, 19:00
Розі Хантінгтон-Вайтлі показала фігуру нових фото

Модель у звабливих позах показала, як треба носити домашній одяг

Фото з Instagram

Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі у своєму Instagram опублікувала нові кокетливі знімки, зроблені у її лондонському таунхаусі.

Наречена актора Джейсона Стейтема професійно позувала на мʼякому кріслі в світло-сірому трикотажному комплекті, що складався з обтислих штанів, топу й короткого кардигану.

Лук Розі доповнила золотими сережками та своїм фірмовим пучком.


На деяких кадрах 37-річна модель крупним планом показала свій прес.

Розі Хантінгтон-Вайтлі позує в обтислих штанах

Ефектна блондинка попозувала на кріслі у затишному та сексуальному костюмчику

Розі Хантінгтон-Вайтлі позує у своєму домі в Лондоні

Цікаво, чи зірка подіумів справді так ходить вдома чи лише вбралася задля фото

Розі Хантінгтон-Вайтлі опублікувала спокусливі фото своєї фігури

Розі посвітила своєю тонкою талією

Нагадаємо, нещодавно Розі потішила фанатів, повернувшись на модний подіум вперше за 10 років.

Читайте також:

Наречена Стейтема у прозорій сітці продемонструвала довжелезні ноги на спокусливих фото

Шик-блиск: Хантінгтон-Вайтлі для урочистого івенту вділа розцяцьковане стразами максі з глибоким декольте. Фото

Стейтем і Хантінгтон-Вайтлі показалися на яхті з обома дітьми. Рідкісні фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів